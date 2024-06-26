https://1prime.ru/20240626/mosbirzha-849516100.html
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев - 26.06.2024, ПРАЙМ
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев
Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может подняться на 23% без учета дивидендов, до 3800 пунктов, с учетом дивидендов – на 31%, прогнозирует директор по... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:26+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может подняться на 23% без учета дивидендов, до 3800 пунктов, с учетом дивидендов – на 31%, прогнозирует директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко. Индекс Мосбиржи к 16.12 мск растет почти на 1%, до 3142,18 пункта. "Цель по индексу Мосбиржи у нас 3800 пунктов на 12 месяцев вперед - это потенциал роста в 23% без дивидендов. Потенциал роста с дивидендами - 31%. Период дивидендов еще полностью не прошел, соответственно, эти дивиденды будут так или иначе реинвестированы на рынок тоже в существенной степени", - сказал он на пресс-конференции. Чуйко напомнил, что в 2016-2023 годах доходность дивидендных бумаг превосходила рынок в среднем на 5,5% за 9-10 недель до дивидендной отсечки и на 2,5% за 4-5 недель. На российском рынке основные выплаты приходятся на июль, поэтому до выплат дивидендные российские акции могут чувствовать себя лучше рынка. "В целом, эта история относительно простая, мы сейчас прошли где-то процентов на 60 этого пути, осталось порядка 2-2,5% дополнительной доходности по дивидендным историям, которую мы ждем в июле, и это будет помогать дивидендным компаниям в целом расти в ближайшее время на 2% выше рынка за, условно говоря, меньше, чем за месяц – это достаточно неплохая доходность", - добавил он. "В целом наш краткосрочный взгляд на рынок в России остается позитивным. Он сам по себе недорогой. Дешевизна рынка очень хорошо иллюстрируется соотношением капитализации компаний к тому, что они зарабатывают – это показатель P/E. Сейчас он находится на 30% ниже исторических уровней", - добавил Чуйко. По его словам, помимо дивидендов еще одним катализатором роста рынка станет переход ключевой ставки в зону снижения, который аналитики компании ожидают к концу года. Это станет хорошим катализатором в среднесрочном и долгосрочном периодах.
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мосбиржа, индекс мосбиржи
Мосбиржа, индекс Мосбиржи
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев
Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев до 3800 пунктов
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может подняться на 23% без учета дивидендов, до 3800 пунктов, с учетом дивидендов – на 31%, прогнозирует директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко.
Индекс Мосбиржи к 16.12 мск растет почти на 1%, до 3142,18 пункта.
"Цель по индексу Мосбиржи у нас 3800 пунктов на 12 месяцев вперед - это потенциал роста в 23% без дивидендов. Потенциал роста с дивидендами - 31%. Период дивидендов еще полностью не прошел, соответственно, эти дивиденды будут так или иначе реинвестированы на рынок тоже в существенной степени", - сказал он на пресс-конференции.
Чуйко напомнил, что в 2016-2023 годах доходность дивидендных бумаг превосходила рынок в среднем на 5,5% за 9-10 недель до дивидендной отсечки и на 2,5% за 4-5 недель. На российском рынке основные выплаты приходятся на июль, поэтому до выплат дивидендные российские акции могут чувствовать себя лучше рынка.
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"В целом, эта история относительно простая, мы сейчас прошли где-то процентов на 60 этого пути, осталось порядка 2-2,5% дополнительной доходности по дивидендным историям, которую мы ждем в июле, и это будет помогать дивидендным компаниям в целом расти в ближайшее время на 2% выше рынка за, условно говоря, меньше, чем за месяц – это достаточно неплохая доходность", - добавил он.
"В целом наш краткосрочный взгляд на рынок в России остается позитивным. Он сам по себе недорогой. Дешевизна рынка очень хорошо иллюстрируется соотношением капитализации компаний к тому, что они зарабатывают – это показатель P/E. Сейчас он находится на 30% ниже исторических уровней", - добавил Чуйко.
По его словам, помимо дивидендов еще одним катализатором роста рынка станет переход ключевой ставки в зону снижения, который аналитики компании ожидают к концу года. Это станет хорошим катализатором в среднесрочном и долгосрочном периодах.