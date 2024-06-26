https://1prime.ru/20240626/mosbirzha-849516100.html

Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев

Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев - 26.06.2024, ПРАЙМ

Аналитики БКС прогнозируют рост индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев

Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может подняться на 23% без учета дивидендов, до 3800 пунктов, с учетом дивидендов – на 31%, прогнозирует директор по... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:26+0300

2024-06-26T16:26+0300

2024-06-26T16:26+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может подняться на 23% без учета дивидендов, до 3800 пунктов, с учетом дивидендов – на 31%, прогнозирует директор по инвестиционной аналитике "БКС Мир инвестиций" Кирилл Чуйко. Индекс Мосбиржи к 16.12 мск растет почти на 1%, до 3142,18 пункта. "Цель по индексу Мосбиржи у нас 3800 пунктов на 12 месяцев вперед - это потенциал роста в 23% без дивидендов. Потенциал роста с дивидендами - 31%. Период дивидендов еще полностью не прошел, соответственно, эти дивиденды будут так или иначе реинвестированы на рынок тоже в существенной степени", - сказал он на пресс-конференции. Чуйко напомнил, что в 2016-2023 годах доходность дивидендных бумаг превосходила рынок в среднем на 5,5% за 9-10 недель до дивидендной отсечки и на 2,5% за 4-5 недель. На российском рынке основные выплаты приходятся на июль, поэтому до выплат дивидендные российские акции могут чувствовать себя лучше рынка. "В целом, эта история относительно простая, мы сейчас прошли где-то процентов на 60 этого пути, осталось порядка 2-2,5% дополнительной доходности по дивидендным историям, которую мы ждем в июле, и это будет помогать дивидендным компаниям в целом расти в ближайшее время на 2% выше рынка за, условно говоря, меньше, чем за месяц – это достаточно неплохая доходность", - добавил он. "В целом наш краткосрочный взгляд на рынок в России остается позитивным. Он сам по себе недорогой. Дешевизна рынка очень хорошо иллюстрируется соотношением капитализации компаний к тому, что они зарабатывают – это показатель P/E. Сейчас он находится на 30% ниже исторических уровней", - добавил Чуйко. По его словам, помимо дивидендов еще одним катализатором роста рынка станет переход ключевой ставки в зону снижения, который аналитики компании ожидают к концу года. Это станет хорошим катализатором в среднесрочном и долгосрочном периодах.

https://1prime.ru/20240624/kiberataka-849452529.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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