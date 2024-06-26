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В Кремле назвали абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
В Кремле назвали абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Москва считает иррациональным действием выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил официальный... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:10+0300
2024-06-26T13:30+0300
дмитрий песков
кремль
сергей шойгу
валерий герасимов
мус
решение мус
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва считает иррациональным действием выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков.В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Юрисдикцию этой структуры не признают государства, в которых проживает больше половины населения Земли. Кроме того, Россия не является членом МУС, а решения суда российские власти считают юридически ничтожными.
https://1prime.ru/20240625/arest-849477040.html
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дмитрий песков, кремль, сергей шойгу, валерий герасимов, мус, решение мус
Дмитрий Песков, Кремль, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, МУС, решение МУС
13:10 26.06.2024 (обновлено: 13:30 26.06.2024)
 
В Кремле назвали абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

Песков: Россия считает абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Москва считает иррациональным действием выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы их (ордера) считаем достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства, нашего детского омбудсмена", - сказал Песков.
В марте прошлого года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Владимира Путина в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Юрисдикцию этой структуры не признают государства, в которых проживает больше половины населения Земли. Кроме того, Россия не является членом МУС, а решения суда российские власти считают юридически ничтожными.
Города мира. Гаага. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" Шойгу и Герасимова
Вчера, 14:50
 
Дмитрий ПесковКремльСергей ШойгуВалерий ГерасимовМУСрешение МУС
 
 
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