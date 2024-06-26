https://1prime.ru/20240626/nato-849496402.html

FT сообщила о кадровых проблемах НАТО

FT сообщила о кадровых проблемах НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ

FT сообщила о кадровых проблемах НАТО

НАТО в случае конфликта с Россией не сможет привлечь более 300 тысяч военных, так как европейские страны испытывают дефицит военных кадров. Об этом рассказали... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:29+0300

2024-06-26T09:29+0300

2024-06-26T09:29+0300

нато

дефицит кадров

военные

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. НАТО в случае конфликта с Россией не сможет привлечь более 300 тысяч военных, так как европейские страны испытывают дефицит военных кадров. Об этом рассказали газете Financial Times аналитики. Так они прокомментировали заявление замначальника генерального штаба Войска польского Кароля Дымановского, что 300 тысяч натовских солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. По словам аналитиков, на бумаге европейские страны альянса имеют 1,1 миллиона солдат и 1,5 миллиона резервистов. Такого количества, видимо, достаточно для противостояния с Россией."Но на самом деле европейским странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военнослужащих - и даже в этом случае подготовка потребует месяцев", - подчеркнули аналитики. По данным газеты, только немецкой армии в более чем 108 тысяч солдат не хватает по меньшей мере 20 тысяч военных. Согласно Международному институту стратегических исследований, отмечает FT, этот дефицит является одним из крупнейших в Европе, но не единственным. Так, пишет издание, Великобритания в течение десяти лет не выполняла планы по набору военных. Необходимому количеству не соответствует и Франция с 203 850 мужчинами и женщинами в рядах своих ВС. Кроме того, численность итальянских войск за десятилетие сократилась с 200 до 160,9 тысячи солдат.

https://1prime.ru/20240626/arktika-849479416.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, дефицит кадров, военные