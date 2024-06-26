Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT сообщила о кадровых проблемах НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/nato-849496402.html
FT сообщила о кадровых проблемах НАТО
FT сообщила о кадровых проблемах НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ
FT сообщила о кадровых проблемах НАТО
НАТО в случае конфликта с Россией не сможет привлечь более 300 тысяч военных, так как европейские страны испытывают дефицит военных кадров. Об этом рассказали... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:29+0300
2024-06-26T09:29+0300
нато
дефицит кадров
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. НАТО в случае конфликта с Россией не сможет привлечь более 300 тысяч военных, так как европейские страны испытывают дефицит военных кадров. Об этом рассказали газете Financial Times аналитики. Так они прокомментировали заявление замначальника генерального штаба Войска польского Кароля Дымановского, что 300 тысяч натовских солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. По словам аналитиков, на бумаге европейские страны альянса имеют 1,1 миллиона солдат и 1,5 миллиона резервистов. Такого количества, видимо, достаточно для противостояния с Россией."Но на самом деле европейским странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военнослужащих - и даже в этом случае подготовка потребует месяцев", - подчеркнули аналитики. По данным газеты, только немецкой армии в более чем 108 тысяч солдат не хватает по меньшей мере 20 тысяч военных. Согласно Международному институту стратегических исследований, отмечает FT, этот дефицит является одним из крупнейших в Европе, но не единственным. Так, пишет издание, Великобритания в течение десяти лет не выполняла планы по набору военных. Необходимому количеству не соответствует и Франция с 203 850 мужчинами и женщинами в рядах своих ВС. Кроме того, численность итальянских войск за десятилетие сократилась с 200 до 160,9 тысячи солдат.
https://1prime.ru/20240626/arktika-849479416.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, дефицит кадров, военные
НАТО, дефицит кадров, военные
09:29 26.06.2024
 
FT сообщила о кадровых проблемах НАТО

FT: НАТО в Европе будет трудно привлечь свыше 300 тыс военных в случае конфликта с Россией

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. НАТО в случае конфликта с Россией не сможет привлечь более 300 тысяч военных, так как европейские страны испытывают дефицит военных кадров. Об этом рассказали газете Financial Times аналитики.
Так они прокомментировали заявление замначальника генерального штаба Войска польского Кароля Дымановского, что 300 тысяч натовских солдат находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу.
По словам аналитиков, на бумаге европейские страны альянса имеют 1,1 миллиона солдат и 1,5 миллиона резервистов. Такого количества, видимо, достаточно для противостояния с Россией.
"Но на самом деле европейским странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте более 300 тысяч военнослужащих - и даже в этом случае подготовка потребует месяцев", - подчеркнули аналитики.
По данным газеты, только немецкой армии в более чем 108 тысяч солдат не хватает по меньшей мере 20 тысяч военных. Согласно Международному институту стратегических исследований, отмечает FT, этот дефицит является одним из крупнейших в Европе, но не единственным.
Так, пишет издание, Великобритания в течение десяти лет не выполняла планы по набору военных. Необходимому количеству не соответствует и Франция с 203 850 мужчинами и женщинами в рядах своих ВС. Кроме того, численность итальянских войск за десятилетие сократилась с 200 до 160,9 тысячи солдат.
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Другим путем. Россия и Китай озадачили НАТО в самом недоступном регионе
04:04
 
НАТОдефицит кадроввоенные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала