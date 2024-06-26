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Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - 26.06.2024, ПРАЙМ
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите
Украинским властям не стоит спорить с тем, что на грядущем саммите страна не получит приглашения на вступление в Североатлантический альянс, рассказал министр... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:06+0300
2024-06-26T11:12+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украинским властям не стоит спорить с тем, что на грядущем саммите страна не получит приглашения на вступление в Североатлантический альянс, рассказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.Об этом политик рассказал в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко."Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", - сказал Кэмерон. Однако глава МИД подчеркнул, что он одобряет членство Украины в блоке, хоть и отмечает, что на ближайшей встрече достичь этого не удастся. Кроме того, британский политик упомянул, что во время разговора с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом пытался уговорить его не прекращать поставки военной помощи Украине в случае его возвращения на пост президента.Конференция НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля текущего года.
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сша, британия, дэвид кэмерон, украина, нато, вован и лексус
США, БРИТАНИЯ, Дэвид Кэмерон, УКРАИНА, НАТО, Вован и Лексус
10:06 26.06.2024 (обновлено: 11:12 26.06.2024)
 
Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Глава МИД Британии Кэмерон: приглашения Украине вступить в НАТО не будет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
#Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украинским властям не стоит спорить с тем, что на грядущем саммите страна не получит приглашения на вступление в Североатлантический альянс, рассказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.
Об этом политик рассказал в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
"Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", - сказал Кэмерон.
Однако глава МИД подчеркнул, что он одобряет членство Украины в блоке, хоть и отмечает, что на ближайшей встрече достичь этого не удастся.
Кроме того, британский политик упомянул, что во время разговора с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом пытался уговорить его не прекращать поставки военной помощи Украине в случае его возвращения на пост президента.
Конференция НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля текущего года.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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СШАБРИТАНИЯДэвид КэмеронУКРАИНАНАТОВован и Лексус
 
 
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