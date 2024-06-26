https://1prime.ru/20240626/nato-849497683.html

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите - 26.06.2024, ПРАЙМ

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Украинским властям не стоит спорить с тем, что на грядущем саммите страна не получит приглашения на вступление в Североатлантический альянс, рассказал министр... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:06+0300

2024-06-26T10:06+0300

2024-06-26T11:12+0300

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дэвид кэмерон

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Украинским властям не стоит спорить с тем, что на грядущем саммите страна не получит приглашения на вступление в Североатлантический альянс, рассказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.Об этом политик рассказал в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко."Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", - сказал Кэмерон. Однако глава МИД подчеркнул, что он одобряет членство Украины в блоке, хоть и отмечает, что на ближайшей встрече достичь этого не удастся. Кроме того, британский политик упомянул, что во время разговора с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом пытался уговорить его не прекращать поставки военной помощи Украине в случае его возвращения на пост президента.Конференция НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля текущего года.

https://1prime.ru/20240626/nato-849496402.html

сша

британия

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сша, британия, дэвид кэмерон, украина, нато, вован и лексус