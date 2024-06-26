https://1prime.ru/20240626/nato-849503256.html
Страны НАТО утвердили нового генсека альянса
Страны НАТО утвердили нового генсека альянса - 26.06.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО утвердили нового генсека альянса
Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:10+0300
2024-06-26T12:10+0300
2024-06-26T12:16+0300
нато
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_0:197:2940:1851_1920x0_80_0_0_abb858544c87617d6deb0f765fdb24a8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года."В среду Североатлантический совет решил назначить нидерландского премьера Марка Рютте следующим генсеком НАТО, он сменит на этом посту Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении пресс-службы альянса. Отмечается, что Рютте приступит к своим новым обязанностям 1 октября текущего года. Его назначение стало возможным после отзыва кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса.В свою очередь бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника. Ранее Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
https://1prime.ru/20240616/niderlandy-849216596.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488798_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_68bb8e15f564cd13a3bec5b82c6156ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, россия
Страны НАТО утвердили нового генсека альянса
Страны НАТО официально согласовали назначение Рютте на пост генсека альянса
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - ПРАЙМ. Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года.
"В среду Североатлантический совет решил назначить нидерландского премьера Марка Рютте следующим генсеком НАТО, он сменит на этом посту Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении пресс-службы альянса.
Отмечается, что Рютте приступит к своим новым обязанностям 1 октября текущего года. Его назначение стало возможным после отзыва кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса.
В свою очередь бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг приветствовал назначение своего преемника.
Ранее Марк Рютте заявлял, что считает правильным участие России в конференции по Украине в Швейцарии. Тем не менее, по его словам, сделанное на прошедшем "мирном саммите" послание Москве заключается в том, что она должна "соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам".
В Нидерландах высказались за участие России в конференции по Украине