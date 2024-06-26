https://1prime.ru/20240626/nato-849512538.html
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин - 26.06.2024, ПРАЙМ
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:46+0300
2024-06-26T14:46+0300
2024-06-26T14:46+0300
нато
денис пушилин
марк рютте
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Накануне Североатлантический альянс утвердил Марка Рютте на должность главы блока на ближайшие четыре года. Чиновник приступит к своим обязанностям с 1 октября.Пушилину задали вопрос, поменяется ли риторика НАТО по отношению к России и Украине в связи со сменой генсека"К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - ответил он.
https://1prime.ru/20240626/frantsiya-849507378.html
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нато, денис пушилин, марк рютте
НАТО, Денис Пушилин, Марк Рютте
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что риторика НАТО после смены генсека не изменится по отношению к России
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Накануне Североатлантический альянс утвердил Марка Рютте на должность главы блока на ближайшие четыре года. Чиновник приступит к своим обязанностям с 1 октября.
Пушилину задали вопрос, поменяется ли риторика НАТО по отношению к России и Украине в связи со сменой генсека
"К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - ответил он.
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