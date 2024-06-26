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Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин - 26.06.2024, ПРАЙМ
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин
После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:46+0300
2024-06-26T14:46+0300
нато
денис пушилин
марк рютте
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Накануне Североатлантический альянс утвердил Марка Рютте на должность главы блока на ближайшие четыре года. Чиновник приступит к своим обязанностям с 1 октября.Пушилину задали вопрос, поменяется ли риторика НАТО по отношению к России и Украине в связи со сменой генсека"К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - ответил он.
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нато, денис пушилин, марк рютте
НАТО, Денис Пушилин, Марк Рютте
14:46 26.06.2024
 
Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что риторика НАТО после смены генсека не изменится по отношению к России

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Накануне Североатлантический альянс утвердил Марка Рютте на должность главы блока на ближайшие четыре года. Чиновник приступит к своим обязанностям с 1 октября.
Пушилину задали вопрос, поменяется ли риторика НАТО по отношению к России и Украине в связи со сменой генсека
"К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - ответил он.
Париж - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
На Западе назвали страну, способную повредить Украине и НАТО
13:24
 
НАТОДенис ПушилинМарк Рютте
 
 
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