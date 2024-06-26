https://1prime.ru/20240626/nato-849512538.html

Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин

Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин - 26.06.2024, ПРАЙМ

Риторика НАТО по Украине не изменится после смены генсека, заявил Пушилин

После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:46+0300

2024-06-26T14:46+0300

2024-06-26T14:46+0300

нато

денис пушилин

марк рютте

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. После назначения нового генерального секретаря НАТО риторика альянса, как и подходы к поддержке Украины, не изменятся. Об этом заявил агентству РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Накануне Североатлантический альянс утвердил Марка Рютте на должность главы блока на ближайшие четыре года. Чиновник приступит к своим обязанностям с 1 октября.Пушилину задали вопрос, поменяется ли риторика НАТО по отношению к России и Украине в связи со сменой генсека"К сожалению, нет. Имена и фамилии могут меняться, но пока западные страны ведут себя крайне агрессивно по отношению к нам. Поэтому, увы, нет", - ответил он.

https://1prime.ru/20240626/frantsiya-849507378.html

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нато, денис пушилин, марк рютте