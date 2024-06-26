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Нефтяные фьючерсы растут на прогнозах снижения запасов
Нефтяные фьючерсы растут на прогнозах снижения запасов - 26.06.2024, ПРАЙМ
Нефтяные фьючерсы растут на прогнозах снижения запасов
Цены на нефть в ходе азиатских торгов в среду выросли, несмотря на внезапное повышение запасов в США. Росту цен способствуют геополитические риски на Ближнем... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:37+0300
2024-06-26T11:37+0300
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рынки
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть в ходе азиатских торгов в среду выросли, несмотря на внезапное повышение запасов в США. Росту цен способствуют геополитические риски на Ближнем Востоке и прогнозы снижения запасов в 3-м квартале, на который приходится пик спроса.Фьючерсы на Brent к 04.06 по Гринвичу выросли в цене на 40 центов, или 0,5%, до 85,41 доллара. Фьючерсы на WTI подорожали на 43 цента, или 0,5%, до 81,26 доллара за баррель."Кажется, что опасения относительно спроса отошли на второй план, и рынок ожидает сокращения запасов в сезон пикового спроса в 3-м квартале. Данные Управления энергетической информации (EIA) дадут сегодня более четкое представление об этой тенденции", – говорит Сувро Саркар, глава отдела энергоносителей в DBS Bank.Согласно источникам, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе 15-21 июня выросли на 914 000 баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение запасов почти на 3 млн баррелей.Официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов выйдут в 14.30 по Гринвичу.Несмотря на давление со стороны укрепившегося доллара и пессимистичных данных по запасам в США, рынок, скорее всего, получит поддержку от сохраняющихся ограничений добычи ОПЕК+ и сезонного усиления спроса в 3-м квартале, как заметил Уоррен Паттерсон, директор по стратегии на товарно-сырьевых рынках в ING."По нашим подсчетам, на (мировом) рынке в 3-м квартале образуется дефицит предложения в размере около 15, млн баррелей в день ввиду сохраняющихся ограничений ОПЕК+ и сезонного усиления спроса, характерного для 3-го квартала. Мы уже наблюдаем признаки нехватки предложения", – отметил он.Кроме того, как указал Саркар из DBS, рост геополитических рисков, связанный с атаками хуситов в Красном море и усилением напряженности между Израилем и "Хезболлой" в Ливане тоже способствуют повышению цен.Хуситы Йемена с ноября запускают беспилотники и наносят ракетные удары по транспортным маршрутам, говоря о солидарности с народом Палестины в секторе Газа. В результате возникли перебои в поставках по Красному морю, что породило опасения насчет потоков грузов.Хуситы пока потопили два судна и захватили еще одно. Во вторник они заявили, что с помощью ракеты поразили судно в Аравийском море.
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ПРАЙМ
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рынки, мировой рынок нефти
Рынки, мировой рынок нефти
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть в ходе азиатских торгов в среду выросли, несмотря на внезапное повышение запасов в США. Росту цен способствуют геополитические риски на Ближнем Востоке и прогнозы снижения запасов в 3-м квартале, на который приходится пик спроса.
Фьючерсы на Brent к 04.06 по Гринвичу выросли в цене на 40 центов, или 0,5%, до 85,41 доллара. Фьючерсы на WTI подорожали на 43 цента, или 0,5%, до 81,26 доллара за баррель.
"Кажется, что опасения относительно спроса отошли на второй план, и рынок ожидает сокращения запасов в сезон пикового спроса в 3-м квартале. Данные Управления энергетической информации (EIA) дадут сегодня более четкое представление об этой тенденции", – говорит Сувро Саркар, глава отдела энергоносителей в DBS Bank.
Согласно источникам, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе 15-21 июня выросли на 914 000 баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение запасов почти на 3 млн баррелей.
Официальные данные EIA по запасам нефти и нефтепродуктов выйдут в 14.30 по Гринвичу.
Несмотря на давление со стороны укрепившегося доллара и пессимистичных данных по запасам в США, рынок, скорее всего, получит поддержку от сохраняющихся ограничений добычи ОПЕК+ и сезонного усиления спроса в 3-м квартале, как заметил Уоррен Паттерсон, директор по стратегии на товарно-сырьевых рынках в ING.
"По нашим подсчетам, на (мировом) рынке в 3-м квартале образуется дефицит предложения в размере около 15, млн баррелей в день ввиду сохраняющихся ограничений ОПЕК+ и сезонного усиления спроса, характерного для 3-го квартала. Мы уже наблюдаем признаки нехватки предложения", – отметил он.
Кроме того, как указал Саркар из DBS, рост геополитических рисков, связанный с атаками хуситов в Красном море и усилением напряженности между Израилем и "Хезболлой" в Ливане тоже способствуют повышению цен.
Хуситы Йемена с ноября запускают беспилотники и наносят ракетные удары по транспортным маршрутам, говоря о солидарности с народом Палестины в секторе Газа. В результате возникли перебои в поставках по Красному морю, что породило опасения насчет потоков грузов.
Хуситы пока потопили два судна и захватили еще одно. Во вторник они заявили, что с помощью ракеты поразили судно в Аравийском море.