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Нефтяные фьючерсы стабилизировались на прогнозах сокращения запасов

Нефтяные фьючерсы стабилизировались на прогнозах сокращения запасов - 26.06.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы стабилизировались на прогнозах сокращения запасов

Цены на нефть в среду оставались стабильными, и котировки Brent придерживались уровня около 85 долларов за баррель на фоне прогнозов о возможном сокращении... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T19:13+0300

2024-06-26T19:13+0300

2024-06-26T19:13+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 26 июн ПРАЙМ. Цены на нефть в среду оставались стабильными, и котировки Brent придерживались уровня около 85 долларов за баррель на фоне прогнозов о возможном сокращении запасов в период пикового летнего спроса в 3-м квартале и геополитических рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.К 13.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 9 центов, или 0,11%, до 84,92 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 7 центов, или на 0,09%, до 80,76 доллара за баррель.Согласно источникам, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на неделе 15-21 июня выросли на 914 000 баррелей. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей. Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов выйдут в 14.30 по Гринвичу.Доллар, тем временем, вырос на 0,3%. Его недавнее укрепление сделало нефть, выраженную в долларах, более дорогой для держателей других валют."Повсеместно распространено мнение, что летом спрос будет расти, - сказал Тамаш Варга из нефтяного брокера PVM. – Геополитика все еще рассматривается как элемент, поддерживающий спрос".Как сказал Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору в DBS Bank, "похоже, рынок пока отмахивается от опасений по поводу спроса, ожидая сокращения запасов в пиковый сезон спроса в 3-м квартале".Рост фьючерсов с поставкой в ближайший месяц также указывает на высокий физический спрос на нефть в ближайшей перспективе. Августовские котировки на Brent и WTI были примерно на 70-75 центов за баррель выше сентябрьских."Нефть продолжает торговаться в сужающемся диапазоне, поддерживаемая ограничением добычи ОПЕК+ и высоким летним спросом", - сказал Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на сырьевых рынках.Кроме того, как указал Саркар из DBS, рост геополитических рисков, связанный с атаками хуситов в Красном море и усилением напряженности между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, тоже способствуют повышению цен.Хуситы пока потопили два судна и захватили еще одно. Во вторник они заявили, что с помощью ракеты поразили судно в Аравийском море.

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рынки, мировой рынок нефти