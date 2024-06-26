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Цены на нефть упали после резкого роста запасов в США

Цены на нефть упали после резкого роста запасов в США - 26.06.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть упали после резкого роста запасов в США

Цены на нефть в среду немного упали после того, как стало известно о том, что нефтяные запасы в США выросли третий раз за последние четыре недели, что подогрело | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T20:24+0300

2024-06-26T20:24+0300

2024-06-26T20:24+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду немного упали после того, как стало известно о том, что нефтяные запасы в США выросли третий раз за последние четыре недели, что подогрело опасения относительно спроса на крупнейшем рынке мира.По состоянию на 15.40 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 50 центов, или 0,6%, до 80,33 доллара за баррель.Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate подешевели на 39 центов, или на 0,5%, до 84,62 доллара за баррель.Управление энергетической информации (EIA) сообщило, что на неделе 15-21 июля запасы нефти в США выросли на 3,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сокращения запасов.Рост запасов в США контрастирует с их сокращением в других странах, отмечает аналитик UBS Джиованни Стауново."Я бы сказал, что на рынке нефти рассказываются разные истории. На прошлой неделе мы видели падение запасов в Японии и Европе. Похоже, что рынок становится более сжатым, только пока не в США", - говорит он.В UBS по-прежнему ожидают роста цен на нефть в предстоящие недели.Трейдеры были обеспокоены низким потребление бензина в США во время летнего пикового автомобильного сезона.Доллар, тем временем, вырос на 0,4%. Его недавнее укрепление сделало нефть, выраженную в долларах, более дорогой для держателей других валют.Что касается геополитических рисков, то атаки хуситов в Красном море и усиление напряженности между Израилем и "Хезболлой" в Ливане в последнее время способствовали повышению цен. Хуситы пока потопили два судна и захватили еще одно. Во вторник они заявили, что с помощью ракеты поразили судно в Аравийском море.

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рынки, мировой рынок нефти