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Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана

Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана - 26.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после контртеррористической операции, получил административное наказание в виде ареста, его... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:33+0300

2024-06-26T15:33+0300

2024-06-26T15:46+0300

происшествия

суд

дагестан

террор в россии

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после контртеррористической операции, получил административное наказание в виде ареста, его признали виновным в нецензурной брани в присутствии людей, такое решение вынес Ленинский райсуд Махачкалы. Омаров во вторник был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. "24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок", – отмечается в постановлении суда.В воскресенье, 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. Возбуждено уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. В ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале. Минздрав региона сообщал 25 июня, что число погибших в терактах выросло до 21 человека, среди них гражданские лица и правоохранители.

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суд, дагестан, террор в россии