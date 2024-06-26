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Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана
Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана - 26.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после контртеррористической операции, получил административное наказание в виде ареста, его... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:33+0300
2024-06-26T15:46+0300
происшествия
суд
дагестан
террор в россии
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после контртеррористической операции, получил административное наказание в виде ареста, его признали виновным в нецензурной брани в присутствии людей, такое решение вынес Ленинский райсуд Махачкалы. Омаров во вторник был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. "24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок", – отмечается в постановлении суда.В воскресенье, 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. Возбуждено уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции. В ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале. Минздрав региона сообщал 25 июня, что число погибших в терактах выросло до 21 человека, среди них гражданские лица и правоохранители.
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суд, дагестан, террор в россии
Происшествия, суд, Дагестан, Террор в России
15:33 26.06.2024 (обновлено: 15:46 26.06.2024)
 
Раскрыто, за что арестовали главу Сергокалинского района Дагестана

Суд: уволенный после КТО глава Сергокалинского района Дагестана арестован за брань

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - ПРАЙМ. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после контртеррористической операции, получил административное наказание в виде ареста, его признали виновным в нецензурной брани в присутствии людей, такое решение вынес Ленинский райсуд Махачкалы.
Омаров во вторник был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
"24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок", – отмечается в постановлении суда.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Теракты были спланированной врагами акцией, заявил глава Дагестана
Вчера, 11:23
В воскресенье, 23 июня на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-постовой службы в Махачкале и Дербенте были совершены вооруженные нападения. Возбуждено уголовное дело по статье “терроризм”, в республике вводили режим контртеррористической операции.
В ходе КТО были нейтрализованы пять боевиков - два в Дербенте и три в Махачкале. Минздрав региона сообщал 25 июня, что число погибших в терактах выросло до 21 человека, среди них гражданские лица и правоохранители.
 
ПроисшествиясудДагестанТеррор в России
 
 
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