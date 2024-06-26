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Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности

Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности - 26.06.2024, ПРАЙМ

Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности

Реформировать ООН с учетом реалий многополярности непросто, поскольку секретариат организации почти полностью подчинен Западу, заявил министр иностронных дел... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T11:07+0300

2024-06-26T11:07+0300

2024-06-26T11:07+0300

политика

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Реформировать ООН с учетом реалий многополярности непросто, поскольку секретариат организации почти полностью подчинен Западу, заявил министр иностронных дел России Сергей Лавров.Глава российскиго внешнеполитического ведомства в среду, 26 июня, выступил на форуме "Примаковские чтения".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Поскольку жизнь на месте не стоит, считаю, что нужно, конечно же, продолжать усилия по реформе ООН, по ее адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за многие годы Запад сумел подчинить себе практически весь секретариат организации", - сказал министр.По его словам, нынешний баланс сил отличается от того, который был 80 лет назад. На этом фоне Лавров отметил важность реформирования Совбеза ООН. Он подчеркнул, что необходимо устранить историческую несправедливость и расширить присутствие стран Азии, Африки, Латинской Америки. "Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", - заключил глава МИД.Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.В сентябре 2023 года государства-члены ООН вновь призвали реформировать СБ. С соответствующей инициативой выступили Индия, Бразилия и ЮАР. По словам глав МИД трех стран, для достижения справедливого Совета Безопасности ООН необходимо "включить представительство развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки как в категории постоянных, так и непостоянных членов".

https://1prime.ru/20240624/pravo-849444708.html

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