Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240626/oon-849500814.html
Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности
Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности - 26.06.2024, ПРАЙМ
Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности
Реформировать ООН с учетом реалий многополярности непросто, поскольку секретариат организации почти полностью подчинен Западу, заявил министр иностронных дел... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:07+0300
2024-06-26T11:07+0300
политика
оон
совбез оон
сергей лавров
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/82516/81/825168172_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_871309ee39095cde2fcee39996481483.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Реформировать ООН с учетом реалий многополярности непросто, поскольку секретариат организации почти полностью подчинен Западу, заявил министр иностронных дел России Сергей Лавров.Глава российскиго внешнеполитического ведомства в среду, 26 июня, выступил на форуме "Примаковские чтения".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Поскольку жизнь на месте не стоит, считаю, что нужно, конечно же, продолжать усилия по реформе ООН, по ее адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за многие годы Запад сумел подчинить себе практически весь секретариат организации", - сказал министр.По его словам, нынешний баланс сил отличается от того, который был 80 лет назад. На этом фоне Лавров отметил важность реформирования Совбеза ООН. Он подчеркнул, что необходимо устранить историческую несправедливость и расширить присутствие стран Азии, Африки, Латинской Америки. "Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", - заключил глава МИД.Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.В сентябре 2023 года государства-члены ООН вновь призвали реформировать СБ. С соответствующей инициативой выступили Индия, Бразилия и ЮАР. По словам глав МИД трех стран, для достижения справедливого Совета Безопасности ООН необходимо "включить представительство развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки как в категории постоянных, так и непостоянных членов".
https://1prime.ru/20240624/pravo-849444708.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82516/81/825168172_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8a8f94daab7ba93265da99d7e6b422c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оон, совбез оон, сергей лавров, запад
Политика, ООН, Совбез ООН, Сергей Лавров, ЗАПАД
11:07 26.06.2024
 
Лавров призвал ООН адаптироваться к многополярности

Лавров: ООН надо адаптировать к многополярности, но это сложно из-за господства там Запада

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Реформировать ООН с учетом реалий многополярности непросто, поскольку секретариат организации почти полностью подчинен Западу, заявил министр иностронных дел России Сергей Лавров.
Глава российскиго внешнеполитического ведомства в среду, 26 июня, выступил на форуме "Примаковские чтения".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Поскольку жизнь на месте не стоит, считаю, что нужно, конечно же, продолжать усилия по реформе ООН, по ее адаптации к современным многополярным реалиям. Это непросто, учитывая, что за многие годы Запад сумел подчинить себе практически весь секретариат организации", - сказал министр.
По его словам, нынешний баланс сил отличается от того, который был 80 лет назад. На этом фоне Лавров отметил важность реформирования Совбеза ООН. Он подчеркнул, что необходимо устранить историческую несправедливость и расширить присутствие стран Азии, Африки, Латинской Америки.
"Запад уже сильно перепредставлен в Совете безопасности", - заключил глава МИД.
Проблему реформирования Совбеза ООН обсуждают с 2000-х годов. Некоторые государства предлагали увеличить число постоянных и непостоянных членов. Дискуссии вели и по поводу права вето. В качестве новых постоянных членов рассматривали Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.
В сентябре 2023 года государства-члены ООН вновь призвали реформировать СБ. С соответствующей инициативой выступили Индия, Бразилия и ЮАР. По словам глав МИД трех стран, для достижения справедливого Совета Безопасности ООН необходимо "включить представительство развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки как в категории постоянных, так и непостоянных членов".
Заседание в Нью-Йорке Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
В ООН осудили применение кассетных боеприпасов в гражданских районах
24 июня, 15:38
 
ПолитикаООНСовбез ООНСергей ЛавровЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала