https://1prime.ru/20240626/oruzhie-849511536.html

В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия

В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия - 26.06.2024, ПРАЙМ

В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия

Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:33+0300

2024-06-26T14:33+0300

2024-06-26T14:33+0300

вооружения

мария захарова

южная корея

россия

украина

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.Ранее агентство Ренхап сообщало, сославшись на офис президента Южной Кореи, что Сеул после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве между КНДР и Россией пересмотрит возможность отправки Киеву летальных вооружений."Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала Захарова.Москва, отметила она, не будет безучастно смотреть, как ВСУ получают южнокорейскую технику и оружие.

https://1prime.ru/20240624/zakharova-849439519.html

южная корея

украина

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мария захарова, южная корея, россия, украина