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В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия
Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:33+0300
2024-06-26T14:33+0300
вооружения
мария захарова
южная корея
россия
украина
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.Ранее агентство Ренхап сообщало, сославшись на офис президента Южной Кореи, что Сеул после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве между КНДР и Россией пересмотрит возможность отправки Киеву летальных вооружений."Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала Захарова.Москва, отметила она, не будет безучастно смотреть, как ВСУ получают южнокорейскую технику и оружие.
https://1prime.ru/20240624/zakharova-849439519.html
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мария захарова, южная корея, россия, украина
Вооружения, Мария Захарова, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
14:33 26.06.2024
 
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия

Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву летального оружия

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Ранее агентство Ренхап сообщало, сославшись на офис президента Южной Кореи, что Сеул после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве между КНДР и Россией пересмотрит возможность отправки Киеву летальных вооружений.
"Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала Захарова.
Москва, отметила она, не будет безучастно смотреть, как ВСУ получают южнокорейскую технику и оружие.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
Захарова анонсировала ответ Москвы на запрет ЕС доступа к ряду СМИ РФ
24 июня, 13:55
 
ВооруженияМария ЗахароваЮЖНАЯ КОРЕЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
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