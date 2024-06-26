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В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия
Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:33+0300
2024-06-26T14:33+0300
2024-06-26T14:33+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.Ранее агентство Ренхап сообщало, сославшись на офис президента Южной Кореи, что Сеул после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве между КНДР и Россией пересмотрит возможность отправки Киеву летальных вооружений."Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала Захарова.Москва, отметила она, не будет безучастно смотреть, как ВСУ получают южнокорейскую технику и оружие.
https://1prime.ru/20240624/zakharova-849439519.html
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Вооружения, Мария Захарова, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
В России предостерегли Сеул от поставок Киеву летального оружия
Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву летального оружия
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Республике Корее не стоит делать необдуманные шаги в вопросе поставок летального оружия на Украину, последствия для отношений с Россией могут быть необратимыми. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Ранее агентство Ренхап сообщало, сославшись на офис президента Южной Кореи, что Сеул после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве между КНДР и Россией пересмотрит возможность отправки Киеву летальных вооружений.
"Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала Захарова.
Москва, отметила она, не будет безучастно смотреть, как ВСУ получают южнокорейскую технику и оружие.
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