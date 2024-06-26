https://1prime.ru/20240626/pensii-849500209.html
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов - 26.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:53+0300
2024-06-26T10:53+0300
2024-06-26T10:53+0300
пенсии
госдума
лдпр
прожиточный минимум
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, правительство считает, что данный проект нуждается в существенной доработке, документы доступны в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. Правительство РФ в официальном отзыве, в свою очередь, отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
https://1prime.ru/20240626/pensii-849443209.html
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пенсии, госдума, лдпр, прожиточный минимум
Пенсии, Госдума, ЛДПР, прожиточный минимум
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
ЛДПР внесла в ГД проект о повышении пенсии до 2 прожиточных минимумов при стаже в 30 лет
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, правительство считает, что данный проект нуждается в существенной доработке, документы доступны в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь.
Правительство РФ в официальном отзыве, в свою очередь, отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
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