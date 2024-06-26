https://1prime.ru/20240626/pensii-849500209.html

В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов

В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов - 26.06.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:53+0300

2024-06-26T10:53+0300

2024-06-26T10:53+0300

пенсии

госдума

лдпр

прожиточный минимум

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, правительство считает, что данный проект нуждается в существенной доработке, документы доступны в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. Правительство РФ в официальном отзыве, в свою очередь, отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.

https://1prime.ru/20240626/pensii-849443209.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, госдума, лдпр, прожиточный минимум