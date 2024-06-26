Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/pensii-849500209.html
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов - 26.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:53+0300
2024-06-26T10:53+0300
пенсии
госдума
лдпр
прожиточный минимум
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_0:234:2813:1816_1920x0_80_0_0_31c4126e1c2e29794421b829dd1d1e53.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, правительство считает, что данный проект нуждается в существенной доработке, документы доступны в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь. Правительство РФ в официальном отзыве, в свою очередь, отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
https://1prime.ru/20240626/pensii-849443209.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/06/842460606_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_42a049a1e763deb16af2e0e266c14f2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, госдума, лдпр, прожиточный минимум
Пенсии, Госдума, ЛДПР, прожиточный минимум
10:53 26.06.2024
 
В ГД внесли проект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов

ЛДПР внесла в ГД проект о повышении пенсии до 2 прожиточных минимумов при стаже в 30 лет

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, правительство считает, что данный проект нуждается в существенной доработке, документы доступны в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" предлагается установить социальную доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь.
Правительство РФ в официальном отзыве, в свою очередь, отмечает, что данный законопроект нуждается в существенной доработке.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Сюрприз от государства. Что делать тем, кто не заработал на пенсию
08:00
 
ПенсииГосдумаЛДПРпрожиточный минимум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала