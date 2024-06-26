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ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ

ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственная Дума в среду, 26 июня, приняла во втором чтении проект закона, в соответтсвии с которым в России вернут индексацию пенсий работающим... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:41+0300

2024-06-26T12:41+0300

2024-06-26T12:46+0300

пенсии

госдума

законопроект

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 26 июня, приняла во втором чтении проект закона, в соответтсвии с которым в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ в первом чтении нижняя палата парламента приняла 25 июня.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.

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пенсии, госдума, законопроект