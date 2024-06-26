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ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 26.06.2024, ПРАЙМ
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Государственная Дума в среду, 26 июня, приняла во втором чтении проект закона, в соответтсвии с которым в России вернут индексацию пенсий работающим... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:41+0300
2024-06-26T12:46+0300
пенсии
госдума
законопроект
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 26 июня, приняла во втором чтении проект закона, в соответтсвии с которым в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ в первом чтении нижняя палата парламента приняла 25 июня.Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.
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пенсии, госдума, законопроект
Пенсии, Госдума, законопроект
12:41 26.06.2024 (обновлено: 12:46 26.06.2024)
 
ГД приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла во II чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Государственная Дума в среду, 26 июня, приняла во втором чтении проект закона, в соответтсвии с которым в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Документ в первом чтении нижняя палата парламента приняла 25 июня.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею вернуться к индексации выплат работающим пенсионерам, которую приостановили в 2016 году. Глава государства в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в июне предложил запустить механизм с 1 февраля 2025 года.
Фракция "Единая Россия" внесла соответствующий законопроект в Государственную Думу 20 июня, документ получил поддержку правительства и профильного комитета нижней палаты парламента.
 
ПенсииГосдумазаконопроект
 
 
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