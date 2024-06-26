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Депутат объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

Депутат объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии - 26.06.2024, ПРАЙМ

Депутат объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии

Россияне, которые более 30 лет трудились на благо страны, имеют право на заслуженный отдых, поэтому необходима доплата к страховой пенсии. Об этом заявил в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:58+0300

2024-06-26T13:58+0300

2024-06-26T13:58+0300

пенсии

леонид слуцкий

госдума

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Россияне, которые более 30 лет трудились на благо страны, имеют право на заслуженный отдых, поэтому необходима доплата к страховой пенсии. Об этом заявил в беседе с RT глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости", - сказал он.Ранее партия ЛДПР, председателем которой является Слуцкий, внесла в нижнюю палату парламента законопроект о повышении пенсии до двух прожиточных минимумов при стаже в 30 лет."Гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране", - добавил депутат.Согласно открытым источникам, с 1 января этого года прожиточный минимум составляет в среднем по России 15 453 рубля, для работающих россиян - 16 844 рубля, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей.

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пенсии, леонид слуцкий, госдума