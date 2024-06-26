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"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан, эта услуга доступна во всех почтовых отделениях республики, сообщает торговое представительство | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:09+0300
2024-06-26T14:09+0300
2024-06-26T14:09+0300
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ТАШКЕНТ, 26 июн — ПРАЙМ. "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан, эта услуга доступна во всех почтовых отделениях республики, сообщает торговое представительство РФ в Узбекистане. "АО "Почта России" запустила сервис срочных денежных переводов — PosTransfer в Узбекистан… Получить деньги можно в любом отделении АО "O'zbekiston pochtasi" по номеру перевода", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. Максимальная сумма перевода составляет 300 тысяч рублей, комиссия за осуществление перевода — 1% от суммы трансфера, уточнили в представительстве. Там также напомнили, что в мае сервис денежных переводов в Узбекистан запустил Промсвязьбанк: отправление денежного трансфера возможно через мобильное приложение банка с указанием номера телефона получателя. В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона — в РФ.
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россия, узбекистан, почта россии, переводы, денежные переводы
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Почта России, переводы, денежные переводы
"Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан
Торгпредство РФ: "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 26 июн — ПРАЙМ. "Почта России" запустила срочные денежные переводы в Узбекистан, эта услуга доступна во всех почтовых отделениях республики, сообщает торговое представительство РФ в Узбекистане.
"АО "Почта России" запустила сервис срочных денежных переводов — PosTransfer в Узбекистан… Получить деньги можно в любом отделении АО "O'zbekiston pochtasi" по номеру перевода", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
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Максимальная сумма перевода составляет 300 тысяч рублей, комиссия за осуществление перевода — 1% от суммы трансфера, уточнили в представительстве.
Там также напомнили, что в мае сервис денежных переводов в Узбекистан запустил Промсвязьбанк: отправление денежного трансфера возможно через мобильное приложение банка с указанием номера телефона получателя.
В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона — в РФ.