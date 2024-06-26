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ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию - 26.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию
ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию - 26.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию
Банк Италии обнаружил подозрительные банковские переводы с итальянских счетов якобы в Россию через третьи страны, говорится в отчете директора Управления... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T22:10+0300
2024-06-26T22:10+0300
экономика
италия
россия
переводы
денежные переводы
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РИМ, 26 июн — ПРАЙМ. Банк Италии обнаружил подозрительные банковские переводы с итальянских счетов якобы в Россию через третьи страны, говорится в отчете директора Управления финансовой информации Банка Италии Энцо Сераты. "Полученные данные позволили выявить некоторые аномальные потоки: в частности, по одной позиции было доведено до сведения следственных органов, по другой - инициированы обсуждения с соответствующим иностранным Подразделением финансовой разведки; о третьей выявленной позиции уже сообщил задействованный посредник", — говорится в отчете итальянского Центробанка.Контрольное ведомство сообщило о глубоком изучении сводных отчетов по борьбе с отмыванием денег за 2023 год для "выявления финансовых потоков, проходящих транзитом через третьи страны для обхода международных санкций". После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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италия, россия, переводы, денежные переводы
Экономика, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, переводы, денежные переводы
22:10 26.06.2024
 
ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию

ЦБ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
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РИМ, 26 июн — ПРАЙМ. Банк Италии обнаружил подозрительные банковские переводы с итальянских счетов якобы в Россию через третьи страны, говорится в отчете директора Управления финансовой информации Банка Италии Энцо Сераты.
"Полученные данные позволили выявить некоторые аномальные потоки: в частности, по одной позиции было доведено до сведения следственных органов, по другой - инициированы обсуждения с соответствующим иностранным Подразделением финансовой разведки; о третьей выявленной позиции уже сообщил задействованный посредник", — говорится в отчете итальянского Центробанка.
Контрольное ведомство сообщило о глубоком изучении сводных отчетов по борьбе с отмыванием денег за 2023 год для "выявления финансовых потоков, проходящих транзитом через третьи страны для обхода международных санкций".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ЭкономикаИТАЛИЯРОССИЯпереводыденежные переводы
 
 
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