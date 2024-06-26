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Опоздания и отмены: в ФРГ признали, что опозорились во время Евро-2024
Опоздания и отмены: в ФРГ признали, что опозорились во время Евро-2024 - 26.06.2024, ПРАЙМ
Опоздания и отмены: в ФРГ признали, что опозорились во время Евро-2024
В Deutsche Bahn (DB) признали, что отмены и задержки поездов стали причиной многих неудобств фанатов, приехавших на Евро-2024, об это заявил член правления... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T18:49+0300
2024-06-26T18:49+0300
2024-06-26T18:49+0300
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БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. В Deutsche Bahn (DB) признали, что отмены и задержки поездов стали причиной многих неудобств фанатов, приехавших на Евро-2024, об это заявил член правления железнодорожной компании Михаэль Петерсон изданию Bild. Ранее в ряде иностранных СМИ публиковались сообщения о том, что тысячи людей опоздали или не смогли попасть на матчи чемпионата Европы по футболу в Германии. Многие немецкие политики назвали это "позором" и призвали к последствиям."Мы понимаем недовольство и критику болельщиков. В настоящее время железная дорога не предоставляет того качества, которого все заслуживают. В то же время мы делаем всё возможное, чтобы надежно доставлять пассажиров в пункты назначения", — заявил Петерсон. Ранее директор чемпионата Европы по футболу 2024 года Филипп Лам раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии после своего опоздания на матч между сборными Словакии и Украины. С недавних пор Deutsche Bahn начала модернизировать железнодорожную сеть в стране и получила на эти цели дотации от государства. Это, среди прочего, приводит к задержкам и отменам поездов. Издание Spiegel сообщило о планах компании DB сократить количество поездов на некоторых маршрутах, особенно в восточных землях Германии. Кроме того, возможно повышение цен на билеты из-за увеличения платы за использование железнодорожных путей. В пресс-службе Deutsche Bahn подтвердили информацию о возможном сокращении некоторых поездов и повышении цен на билеты в связи с возрастающими издержками.Чемпионат Европы по футболу в 2024 году проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.
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германия, поезда, футбол, чемпионат европы
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Опоздания и отмены: в ФРГ признали, что опозорились во время Евро-2024
Bild: Deutsche Bahn признали, что опозорились во время Евро-2024
БЕРЛИН, 26 июн
— ПРАЙМ.
В Deutsche Bahn (DB) признали, что отмены и задержки поездов стали причиной многих неудобств фанатов, приехавших на Евро-2024, об это заявил член правления железнодорожной компании Михаэль Петерсон изданию Bild
.
Ранее в ряде иностранных СМИ публиковались сообщения о том, что тысячи людей опоздали или не смогли попасть на матчи чемпионата Европы по футболу в Германии. Многие немецкие политики назвали это "позором" и призвали к последствиям.
"Мы понимаем недовольство и критику болельщиков. В настоящее время железная дорога не предоставляет того качества, которого все заслуживают. В то же время мы делаем всё возможное, чтобы надежно доставлять пассажиров в пункты назначения", — заявил Петерсон.
Ранее директор чемпионата Европы по футболу 2024 года Филипп Лам раскритиковал транспортную инфраструктуру Германии после своего опоздания на матч между сборными Словакии и Украины.
С недавних пор Deutsche Bahn начала модернизировать железнодорожную сеть в стране и получила на эти цели дотации от государства. Это, среди прочего, приводит к задержкам и отменам поездов.
В Германии предрекли развал еще одной системы страны
Издание Spiegel сообщило о планах компании DB сократить количество поездов на некоторых маршрутах, особенно в восточных землях Германии. Кроме того, возможно повышение цен на билеты из-за увеличения платы за использование железнодорожных путей. В пресс-службе Deutsche Bahn подтвердили информацию о возможном сокращении некоторых поездов и повышении цен на билеты в связи с возрастающими издержками.
Чемпионат Европы по футболу в 2024 году проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.