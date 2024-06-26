https://1prime.ru/20240626/poshlina-849496653.html
В России могут почти в восемь раз увеличить пошлину на развод
В России могут почти в восемь раз увеличить пошлину на развод - 26.06.2024, ПРАЙМ
В России могут почти в восемь раз увеличить пошлину на развод
Министерство финансов России предложило увеличить размер пошлины на развод до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на соответствующий... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:31+0300
2024-06-26T09:31+0300
2024-06-26T09:31+0300
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84077/42/840774267_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_ce650cf14bc323f8ed47d15980142c59.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило увеличить размер пошлины на развод до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на соответствующий законопроект. Отмечается, что на текущий момент пошлина на расторжение брака составляет 650 рублей. Таким образом в случае вступления в силу закона ее стоимость увеличится в восемь раз.Издание пишет, что в данном случае речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.Ранее соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе. Ожидается, что нововведения вступят в силу в следующем году.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84077/42/840774267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c98bc2b7c0c7a8732eb694ee37090e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин
В России могут почти в восемь раз увеличить пошлину на развод
Минфин РФ хочет увеличить пошлину за расторжение брака с 650 до 5000 рублей
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предложило увеличить размер пошлины на развод до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Отмечается, что на текущий момент пошлина на расторжение брака составляет 650 рублей. Таким образом в случае вступления в силу закона ее стоимость увеличится в восемь раз.
Издание пишет, что в данном случае речь идет о случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.
Ранее соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе. Ожидается, что нововведения вступят в силу в следующем году.