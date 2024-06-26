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Раскрыта причина пожара во Фрязино

Раскрыта причина пожара во Фрязино - 26.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыта причина пожара во Фрязино

В цеху по производству световых изделий в здании во Фрязино произошло короткое замыкание в оборудовании, из-за чего начался пожар. Об этом сообщает агентство... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:51+0300

2024-06-26T09:51+0300

2024-06-26T09:53+0300

происшествия

пожар

подмосковье

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В цеху по производству световых изделий в здании во Фрязино произошло короткое замыкание в оборудовании, из-за чего начался пожар. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в восьмиэтажном административно-складском здании днем 24 июня. О ликвидации открытого горения МЧС России сообщило ближе к 22.00. Официально известно о шестерых погибших."Если собрать воедино все показания очевидцев и свидетелей, то пожар возник в цеху по производству световых изделий из-за не выключенного оборудования", - рассказал собеседник агентства.Ранее Следственный комитет России сообщил, что по делу о пожаре задержали двоих подозреваемых, им вменяется оказание небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

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пожар, подмосковье