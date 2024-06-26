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Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:05+0300
2024-06-26T09:05+0300
2024-06-26T09:15+0300
налоги
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
https://1prime.ru/20240625/nalogi-849492809.html
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михаил мишустин, внутренние рейсы, налоговые льготы, правительство рф
Налоги, Михаил Мишустин, внутренние рейсы, налоговые льготы, Правительство РФ
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки
Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина.
"Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.
Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
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