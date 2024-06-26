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Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки

Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки - 26.06.2024, ПРАЙМ

Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:05+0300

2024-06-26T09:05+0300

2024-06-26T09:15+0300

налоги

михаил мишустин

внутренние рейсы

налоговые льготы

правительство рф

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.

https://1prime.ru/20240625/nalogi-849492809.html

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