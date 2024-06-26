Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240626/pravitelstvo-849495722.html
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки - 26.06.2024, ПРАЙМ
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:05+0300
2024-06-26T09:15+0300
налоги
михаил мишустин
внутренние рейсы
налоговые льготы
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/31/841423147_0:0:2076:1167_1920x0_80_0_0_0277b62086ac0fdda6d0fe81f705dbba.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина."Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
https://1prime.ru/20240625/nalogi-849492809.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/31/841423147_155:0:1711:1167_1920x0_80_0_0_3f8febbd8f2a60f6662ba032f4a1f414.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, внутренние рейсы, налоговые льготы, правительство рф
Налоги, Михаил Мишустин, внутренние рейсы, налоговые льготы, Правительство РФ
09:05 26.06.2024 (обновлено: 09:15 26.06.2024)
 
Правительство продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки

Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 2028 года

© Unsplash/Johan Van WambekeСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Johan Van Wambeke
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года, сообщается на официальном сайте кабмина.
"Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла", - говорится в сообщении кабмина.
Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года, для их продления потребуется внесение изменений в Налоговый кодекс.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Минфин предложил взыскивать долги по налогам с граждан без суда
Вчера, 23:34
 
НалогиМихаил Мишустинвнутренние рейсыналоговые льготыПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала