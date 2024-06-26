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Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России
Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России
Отечественная атомная отрасль позволяет обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, заявил президент страны Владимир Путин. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:23+0300
2024-06-26T12:23+0300
2024-06-26T12:25+0300
вооружения
атомная отрасль
россия
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Отечественная атомная отрасль позволяет обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства поздравил коллектив и ветеранов госкорпорации "Росатом", участников торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию ввода в эксплуатацию Обнинской АЭС. Соответствующее обращение размещено на сайте Кремля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"И конечно, атомная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашего государства", - сказал Путин.Президент добавил, что атомная отрасль в стране прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах.Он назвал символичным то, что как раз в эти дни в городе проходит Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW. Президент пожелал коллективу и ветеранам "Росатома" успехов и осуществления намеченных планов."Отрадно, что нынешний коллектив Обнинской АЭС и Госкорпорации "Росатом" бережно хранит уникальное интеллектуальное, научное, технологическое наследие многих поколений предшественников, активно участвует в решении приоритетных государственных задач, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с молодыми специалистами, студентами профильных вузов и зарубежными партнёрами", - подчеркнул Путин.
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атомная отрасль, россия, владимир путин, ядерное оружие
Вооружения, атомная отрасль, РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное оружие
Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России
Путин: атомная отрасль вносит вклад в обеспечение ядерного паритета, обороноспособности РФ
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Отечественная атомная отрасль позволяет обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства поздравил коллектив и ветеранов госкорпорации "Росатом", участников торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию ввода в эксплуатацию Обнинской АЭС. Соответствующее обращение размещено на сайте Кремля.
"И конечно, атомная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашего государства", - сказал Путин.
Президент добавил, что атомная отрасль в стране прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах.
Он назвал символичным то, что как раз в эти дни в городе проходит Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW. Президент пожелал коллективу и ветеранам "Росатома" успехов и осуществления намеченных планов.
"Отрадно, что нынешний коллектив Обнинской АЭС и Госкорпорации "Росатом" бережно хранит уникальное интеллектуальное, научное, технологическое наследие многих поколений предшественников, активно участвует в решении приоритетных государственных задач, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с молодыми специалистами, студентами профильных вузов и зарубежными партнёрами", - подчеркнул Путин.
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