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Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России

Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России - 26.06.2024, ПРАЙМ

Путин отметил вклад атомной отрасли в обеспечение обороноспособности России

Отечественная атомная отрасль позволяет обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, заявил президент страны Владимир Путин. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:23+0300

2024-06-26T12:23+0300

2024-06-26T12:25+0300

вооружения

атомная отрасль

россия

владимир путин

ядерное оружие

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Отечественная атомная отрасль позволяет обеспечить ядерный паритет и обороноспособность России, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства поздравил коллектив и ветеранов госкорпорации "Росатом", участников торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию ввода в эксплуатацию Обнинской АЭС. Соответствующее обращение размещено на сайте Кремля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"И конечно, атомная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашего государства", - сказал Путин.Президент добавил, что атомная отрасль в стране прошла большой путь, сегодня передовые ядерные технологии открывают новые возможности в различных сферах.Он назвал символичным то, что как раз в эти дни в городе проходит Международный молодёжный ядерный форум Obninsk NEW. Президент пожелал коллективу и ветеранам "Росатома" успехов и осуществления намеченных планов."Отрадно, что нынешний коллектив Обнинской АЭС и Госкорпорации "Росатом" бережно хранит уникальное интеллектуальное, научное, технологическое наследие многих поколений предшественников, активно участвует в решении приоритетных государственных задач, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с молодыми специалистами, студентами профильных вузов и зарубежными партнёрами", - подчеркнул Путин.

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атомная отрасль, россия, владимир путин, ядерное оружие