https://1prime.ru/20240626/rosatom-849500089.html

Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России

Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России - 26.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T10:52+0300

2024-06-26T10:52+0300

2024-06-26T10:52+0300

россия

михаил мишустин

росатом

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что корпорация вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции. Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что сегодня госкорпорация "Росатом" – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления. "Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России", - добавляется в телеграмме.

https://1prime.ru/20240626/mishustin-849497817.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, росатом