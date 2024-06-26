https://1prime.ru/20240626/rosatom-849500089.html
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:52+0300
2024-06-26T10:52+0300
2024-06-26T10:52+0300
россия
михаил мишустин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что корпорация вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции. Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что сегодня госкорпорация "Росатом" – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления. "Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России", - добавляется в телеграмме.
https://1prime.ru/20240626/mishustin-849497817.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, росатом
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росатом
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России
Мишустин: "Росатом" вносит большой вклад в развитие техсуверенитета России
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что корпорация вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции. Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом", - говорится в телеграмме.
Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы
Мишустин отметил, что сегодня госкорпорация "Росатом" – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления.
"Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России", - добавляется в телеграмме.