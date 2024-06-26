Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/rosatom-849500089.html
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России - 26.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:52+0300
2024-06-26T10:52+0300
россия
михаил мишустин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что корпорация вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции. Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что сегодня госкорпорация "Росатом" – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления. "Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России", - добавляется в телеграмме.
https://1prime.ru/20240626/mishustin-849497817.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, росатом
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росатом
10:52 26.06.2024
 
Мишустин оценил вклад "Росатома" в развитие техсуверенитета России

Мишустин: "Росатом" вносит большой вклад в развитие техсуверенитета России

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников госкорпорации "Росатом" с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции, отметив, что корпорация вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 70-летием со дня запуска Обнинской атомной электростанции. Под руководством выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова отечественные учёные, инженеры и конструкторы спроектировали и построили первую в мире промышленную АЭС. Это событие, значение которого трудно переоценить, открыло новую страницу в истории мирного использования ядерной энергии, стало началом реализации масштабной программы сооружения атомных электростанций на территории нашей страны и за рубежом", - говорится в телеграмме.
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
Мишустин призвал продолжать цифровизацию таможенной службы
10:07
Мишустин отметил, что сегодня госкорпорация "Росатом" – крупнейший национальный производитель электроэнергии, один из лидеров на международном рынке услуг по ядерному топливному циклу и добыче урана, достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит большой вклад в укрепление технологического суверенитета. Благодаря чёткой и слаженной работе высокопрофессионального коллектива осваиваются космические и арктические широты, внедряются инновации, развиваются многие перспективные направления.
"Уверен, что накопленный опыт, уникальный научный и производственный потенциал будут и впредь залогом ваших дальнейших успехов и достижений, позволят эффективно решать все поставленные задачи по обеспечению энергетической безопасности и обороноспособности России", - добавляется в телеграмме.
 
РОССИЯМихаил МишустинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала