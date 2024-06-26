https://1prime.ru/20240626/roskosmos-849523894.html

"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы

"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы

"Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", следует из... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T20:02+0300

2024-06-26T20:02+0300

2024-06-26T20:02+0300

экономика

россия

роскосмос

финансирование

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Направить в 2024 году ...Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в размере до 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы", — говорится в документе, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как ранее сообщали в правительстве, "Перспективные космические системы и сервисы" направлены на формирование единого информационного пространства России на основе возможностей многоспутниковой группировки космических аппаратов.Ранее в госкорпорации отмечали, что дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием.

https://1prime.ru/20240604/roskosmos-848800731.html

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россия, роскосмос, финансирование