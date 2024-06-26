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"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы
"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы
"Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", следует из... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:02+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Направить в 2024 году ...Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в размере до 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы", — говорится в документе, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как ранее сообщали в правительстве, "Перспективные космические системы и сервисы" направлены на формирование единого информационного пространства России на основе возможностей многоспутниковой группировки космических аппаратов.Ранее в госкорпорации отмечали, что дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием.
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россия, роскосмос, финансирование
Экономика, РОССИЯ, Роскосмос, финансирование
"Роскосмос" получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы
"Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на космические сервисы
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Роскосмос" в 2024 году получит более 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Перспективные космические системы и сервисы", следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Направить в 2024 году ...Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в размере до 1,4 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Развитие высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы", — говорится в документе, подписанном премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Как ранее сообщали в правительстве, "Перспективные космические системы и сервисы" направлены на формирование единого информационного пространства России на основе возможностей многоспутниковой группировки космических аппаратов.
Ранее в госкорпорации отмечали, что дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием.
"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для спутников