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Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню
Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню - 26.06.2024, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню
Рубль в среду вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 18 копеек, следует из данных Московской биржи. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T20:31+0300
2024-06-26T20:31+0300
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 18 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 18 копеек, до 11,71 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 20.15 мск дорожает на 0,61%, до 84,73 доллара за баррель. РУБЛЬ ПОДРОС Курс рубля в среду заметно вырос к юаню, в целом китайская валюта торговалась в диапазоне 11,65-11,98 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг почти 115 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "В среду, 26 июня, на межбанковском рынке российский рубль укреплялся, но менее активно, чем накануне. … Среди фундаментальных факторов долгосрочного влияния рубль поддерживают высокая ключевая ставка ЦБ РФ и жесткая денежно-кредитная политика регулятора", — говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Российская валюта еще может показать эпизоды укрепления перед пиком налогового периода (28 числа), но основная часть экспортеров уже запаслась рублями для фискальных платежей. Между тем импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие от последних санкций, это должно оживлять спрос на инвалюту", — рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Еще один фактор, который призван помочь сократить навес предложения инвалют на рынке – смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки, добавляет эксперт. ПРОГНОЗЫ "Наш прогноз по официальному курсу рубля к доллару до конца недели – 87-88 рублей, по биржевому курсу юаня 11,8-12,5 рубля", — полагает Буйволов из "БКС Мир инвестиций". По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", пока для курса юаня сохраняет свою актуальность диапазон в 11,65-12,15 рубля. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в четверг будет диапазон 12-12,4 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 93-96 рублей, прогнозирует аналитик.
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рынки, рубль, юань, доллар, евро
Рынки, рубль, юань, доллар, евро
20:31 26.06.2024
 

Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду вырос к юаню: китайская валюта снизилась на 18 копеек, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 18 копеек, до 11,71 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent на 20.15 мск дорожает на 0,61%, до 84,73 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОДРОС

Курс рубля в среду заметно вырос к юаню, в целом китайская валюта торговалась в диапазоне 11,65-11,98 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг почти 115 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"В среду, 26 июня, на межбанковском рынке российский рубль укреплялся, но менее активно, чем накануне. … Среди фундаментальных факторов долгосрочного влияния рубль поддерживают высокая ключевая ставка ЦБ РФ и жесткая денежно-кредитная политика регулятора", — говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"Российская валюта еще может показать эпизоды укрепления перед пиком налогового периода (28 числа), но основная часть экспортеров уже запаслась рублями для фискальных платежей. Между тем импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие от последних санкций, это должно оживлять спрос на инвалюту", — рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
Еще один фактор, который призван помочь сократить навес предложения инвалют на рынке – смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки, добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по официальному курсу рубля к доллару до конца недели – 87-88 рублей, по биржевому курсу юаня 11,8-12,5 рубля", — полагает Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
По мнению Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", пока для курса юаня сохраняет свою актуальность диапазон в 11,65-12,15 рубля.
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню в четверг будет диапазон 12-12,4 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 87-90 рублей, евро - в коридоре 93-96 рублей, прогнозирует аналитик.
 
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