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"Мастер переформатирования". Марк Рютте способен похоронить НАТО

"Мастер переформатирования". Марк Рютте способен похоронить НАТО - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Мастер переформатирования". Марк Рютте способен похоронить НАТО

Идеологическая гибкость уходящего премьера Нидерландов и будущего генсека НАТО Марка Рютте может стать как преимуществом для альянса, так и полностью его... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T17:03+0300

2024-06-26T17:03+0300

2024-06-26T17:25+0300

нато

марк рютте

нидерланды

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Идеологическая гибкость уходящего премьера Нидерландов и будущего генсека НАТО Марка Рютте может стать как преимуществом для альянса, так и полностью его разрушить, пишет британское издание New Statesman.Как отмечается, в нынешних условиях организация должна заново изобрести себя, чтобы справиться с расколом, и в этот момент у ее руля окажется мастер переформатирования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГоворя о политическом прошлом Рютте, занимающего пост премьер-министра Нидерландов дольше всех в истории — 14 лет, автор отмечает, что он заключал корыстные сделки с нелиберальными и ультраправыми политиками.На пути к посту генсека НАТО Рютте преодолел несколько препятствий, включая разногласия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Убеждая последнего, Рютте дал согласие на то, что Венгрии будет разрешено отказаться от участия в любых действиях НАТО на Украине.Кроме того, Рютте известен своим умением заключать политические сделки и создавать коалиции в Брюсселе.Как отмечается в публикации, у Рютте репутация жесткого переговорщика, он часто защищал интересы Нидерландов.В свете проблемы с бывшим и, вероятно, будущим президентом США Дональдом Трампом, критически настроенном по отношению к НАТО, Рютте ранее на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не надо "ворчать" по поводу Трампа, а "приходится работать с теми, кто находится на танцполе".Показательно также то, что под руководством Рютте Нидерланды вступили на путь жесткой экономии, что затронуло бедные слои общества. Также ранее Рютте не выделял слишком много средств на оборону, но в последние годы он изменил курс и привел военные расходы в соответствие с требованием НАТО платить 2% от ВВП.Прагматизм Рютте может быть преимуществом на посту генерального секретаря НАТО, но может подорвать мультилатерализм альянса, отмечает издание."Готовность постоянно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, несмотря на связанные с этим явные издержки, является важной частью политического актива Марка Рютте", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нато, марк рютте, нидерланды