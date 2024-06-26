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США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта "Сахалин-2"
США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта "Сахалин-2" - 26.06.2024, ПРАЙМ
США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта "Сахалин-2"
США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии Минфина США. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T21:09+0300
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ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии Минфина США. "Все транзакции,... связанные с транспортировкой морским путем сырой нефти из проекта "Сахалин-2", разрешены до 28 июня 2025 года только для импорта в Японию", — указано в документе. Как подчеркивается в тексте лицензии, она заменит собой предыдущий аналогичный документ, который был выпущен 14 сентября 2023 года."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора — "Газпром" с долей 50%.
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россия, транзакции, сша
Экономика, РОССИЯ, транзакции, США
США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта "Сахалин-2"
США до 2025 года разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из "Сахалин-2"
ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. США до 28 июня 2025 года разрешили транзакции, связанные с транспортировкой сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, следует из лицензии Минфина США.
"Все транзакции,... связанные с транспортировкой морским путем сырой нефти из проекта "Сахалин-2", разрешены до 28 июня 2025 года только для импорта в Японию", — указано в документе.
Как подчеркивается в тексте лицензии, она заменит собой предыдущий аналогичный документ, который был выпущен 14 сентября 2023 года.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
"Сахалин-2" в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай, пишет СМИ
Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия".
Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора — "Газпром" с долей 50%.