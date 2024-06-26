https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849494540.html

Во Франции выступили со срочным призывом после решения России

Во Франции выступили со срочным призывом после решения России - 26.06.2024, ПРАЙМ

Во Франции выступили со срочным призывом после решения России

Западным государствам пора прекратить антироссийскую политику, сообщил в социальной сети Х французский политик, лидер партии "Патриоры" Флориан Филиппо,... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T08:00+0300

2024-06-26T08:00+0300

2024-06-26T08:00+0300

россия

франция

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Западным государствам пора прекратить антироссийскую политику, сообщил в социальной сети Х французский политик, лидер партии "Патриоры" Флориан Филиппо, комментируя решение российских властей наложить санкции на ряд западных СМИ.Ранее в Министерстве иностранных дел России говорили, что Москва в ответ на западные санкции ограничит доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств Европейского союза."Россия объявила о блокировке на своей территории 81 европейского СМИ <...>. На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ <...> в ЕС? <...> Это был ЕС!" — заявил политик.Он также добавил, что Западу нужно сворачивать свою "антироссийскую истерию" и перестать накачивать Киев вооружением. По его словам, пришло ремя вести мирный диалог.Евросоюз на текущей неделе принял четырнадцатый пакет антироссийских санкций. Отмечается, что Брюссель ввел ограничения в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Под санкции также попали СПФР Банка России, 27 кораблей, сжиженный природный газ, а также российские бизнесмены и деятели культуры.

https://1prime.ru/20240625/sanktsii-849474700.html

франция

запад

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россия, франция, запад, санкции против рф