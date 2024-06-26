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Вот это санкции: Россия за год наполовину увеличила нефтегазовые доходы - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Вот это санкции: Россия за год наполовину увеличила нефтегазовые доходы
Вот это санкции: Россия за год наполовину увеличила нефтегазовые доходы - 26.06.2024, ПРАЙМ
Вот это санкции: Россия за год наполовину увеличила нефтегазовые доходы
Рост нефтегазовых доходов России за июнь может составить более 50 процентов в годовом выражении или 9,4 миллиарда долларов, подсчитали в Reuters. Это доказывает | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:38+0300
2024-06-26T12:38+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Рост нефтегазовых доходов России за июнь может составить более 50 процентов в годовом выражении или 9,4 миллиарда долларов, подсчитали в Reuters. Это доказывает способность страны противостоять санкциям.Именно доходы от продажи нефти и газа являлись наиболее значимым источником бюджетных средств для Кремля – они обеспечивали от трети до половины всех расходов за последнее десятилетие. На фоне введения западных санкций из-за украинского конфликта России пришлось резко перенаправлять товарные потоки из Европы в Индию и Китай.Судя по всему, это удалось: нефтегазовые доходы РФ не только не просели, но и выросли. Согласно расчетам агентства, их прогнозируемый объем в июне составит 814 миллиардов рублей(9,4миллиарда долларов) по сравнению с 794миллиардами рублейвмаеи529миллиардами рублейвиюне2023года.Одна из мер для достижения этой цели – сокращение с мая субсидий нефтеперарабатывающим заводам на 60 миллиардов рублей. Речь идет о демпферном платеже, стимулирующем НПЗ продавать свою продукцию внутри страны, а не поставлять ее за рубеж по более высоким ценам.Как это отразится на годовом или хотя бы квартальном балансе, пока неясно. Российский Минфин опубликует бюджетные данные за июнь 3 июля. В целом на 2024 год предусмотрены доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа в размере 10,7 триллионов рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году, когда снижение цен на нефть и спад экспорта газа сократили доходы на 24%.Издание напоминает, что из-за начала специальной военной операции расходы российского бюджета на оборону и безопасность существенно выросли. Это привело к тому, что последние два года наблюдается бюджетный дефицит в районе 3 триллионов рублей или примерно 2% ВВП. Его финансирование осуществлялось за счет внутренних заимствований и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на черный день.При этом экономика страны растет выше прогнозов. По итогам прошлого года она выросла на 3,6%. По словам президента Владимира Путина, Россия опережает западные экономики по темпам роста.
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нефть, российская нефть, газ и нефть, экспортные цены на нефть, мировые цены на газ
Нефть, российская нефть, Газ и нефть, экспортные цены на нефть, мировые цены на газ
12:38 26.06.2024
 
Вот это санкции: Россия за год наполовину увеличила нефтегазовые доходы

Reuters: РФ нарастила нефтегазовые доходы более чем на 50% вопреки санкциям

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Рост нефтегазовых доходов России за июнь может составить более 50 процентов в годовом выражении или 9,4 миллиарда долларов, подсчитали в Reuters. Это доказывает способность страны противостоять санкциям.
Именно доходы от продажи нефти и газа являлись наиболее значимым источником бюджетных средств для Кремля – они обеспечивали от трети до половины всех расходов за последнее десятилетие. На фоне введения западных санкций из-за украинского конфликта России пришлось резко перенаправлять товарные потоки из Европы в Индию и Китай.
Судя по всему, это удалось: нефтегазовые доходы РФ не только не просели, но и выросли. Согласно расчетам агентства, их прогнозируемый объем в июне составит 814 миллиардов рублей(9,4миллиарда долларов) по сравнению с 794миллиардами рублейвмаеи529миллиардами рублейвиюне2023года.
Одна из мер для достижения этой цели – сокращение с мая субсидий нефтеперарабатывающим заводам на 60 миллиардов рублей. Речь идет о демпферном платеже, стимулирующем НПЗ продавать свою продукцию внутри страны, а не поставлять ее за рубеж по более высоким ценам.
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Как это отразится на годовом или хотя бы квартальном балансе, пока неясно. Российский Минфин опубликует бюджетные данные за июнь 3 июля. В целом на 2024 год предусмотрены доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа в размере 10,7 триллионов рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году, когда снижение цен на нефть и спад экспорта газа сократили доходы на 24%.
Издание напоминает, что из-за начала специальной военной операции расходы российского бюджета на оборону и безопасность существенно выросли. Это привело к тому, что последние два года наблюдается бюджетный дефицит в районе 3 триллионов рублей или примерно 2% ВВП. Его финансирование осуществлялось за счет внутренних заимствований и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на черный день.
При этом экономика страны растет выше прогнозов. По итогам прошлого года она выросла на 3,6%. По словам президента Владимира Путина, Россия опережает западные экономики по темпам роста.
 
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