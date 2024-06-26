https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849520900.html

В Британии заявили о неэффективности санкций Запада в отношении ВПК России

В Британии заявили о неэффективности санкций Запада в отношении ВПК России - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Британии заявили о неэффективности санкций Запада в отношении ВПК России

Санкции Запада против российской оборонной промышленности не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T18:06+0300

2024-06-26T18:06+0300

2024-06-26T18:06+0300

политика

россия

запад

санкции против рф

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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Санкции Запада против российской оборонной промышленности не привели к ожидаемому результату, говорится в докладе, опубликованном на сайте Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). В докладе указаны три основные причины провала антироссийских санкций. Во-первых, попытки нарушить закупочные сети РФ предпринимались с опозданием в качестве реакции на что-либо. Во-вторых, сложности в обмене между органами разных стран необходимой информацией, что мешает введению санкций в должном объеме. В-третьих, политики имеют нереалистичные ожидания относительно санкций и на этом фоне слишком медленно выдают разрешения на дополнительные меры. Институт оборонных исследований отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники, а сами ограничительные меры не смогли нанести серьезного урона российскому ВПК.В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что западным странам не хватает мужества признать провал санкций против России. В западных странах звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада. Санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.

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россия, запад, санкции против рф