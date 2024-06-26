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МИД ФРГ осудил решение России об ограничении доступа к европейским СМИ

МИД ФРГ осудил решение России об ограничении доступа к европейским СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ

МИД ФРГ осудил решение России об ограничении доступа к европейским СМИ

МИД Германии резко осудил в своём заявлении введение Россией ответных мер в отношении 81 европейского СМИ. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T18:14+0300

2024-06-26T18:14+0300

2024-06-26T18:14+0300

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. МИД Германии резко осудил в своём заявлении введение Россией ответных мер в отношении 81 европейского СМИ. "Мы резко осуждаем закрытие 81 европейского СМИ в России. Это нельзя ничем оправдать", — говорится на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. В ЕС с 25 июня вступил в силу запрет доступа к материалам очередных российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также зарегистрированному в Евросоюзе медиа Voice of Europe. В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе усложняется. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Основными угрозами там назвали Sputnik и RT. Многие западные политики бездоказательно обвиняли эти СМИ во вмешательстве в выборы. Официальные представители России назвали эти заявления голословными.Ранее Россия ввела санкции против перечня европейских СМИ в ответ на новые рестрикции Евросоюза. Так, в список были включены австрийская ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информагентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.

https://1prime.ru/20240626/smi-849508939.html

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