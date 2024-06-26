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РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии - 26.06.2024, ПРАЙМ
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РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии
РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии - 26.06.2024, ПРАЙМ
РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии
Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев из числа бывших политиков, бизнесменов, преподавателей, журналистов и... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T21:33+0300
2024-06-26T21:33+0300
политика
россия
австралия
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев из числа бывших политиков, бизнесменов, преподавателей, журналистов и общественников, сообщил МИД РФ. В МИД сообщили, что РФ закрывает въезд для 27 граждан Австралии из числа "числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей". Данная мера принята в ответ на политически мотивированные действия против физлиц и юрлиц из России.Среди попавших под российские санкции — бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, экс-премьер Джон Говард, замкомандующего вооруженными силами Роберт Чипмен и другие силовики. Также в список попали бывшие послы Австралии на Украине, ряд преподавателей австралийских вузов и несколько журналистов.Россия также в качестве ответной меры на ограничения со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников. В санкционный список попали заместители министра обороны страны и несколько начальников управлений, журналисты, а также мэры Веллингтона (столица Новой Зеландии) и крупных городов.
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россия, австралия, новая зеландия
Политика, РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
21:33 26.06.2024
 
РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии

РФ закрывает въезд для 27 граждан Австралии и 36 новозеландцев

© fotolia.com / filipemfrazaoФлаг Австралии
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© fotolia.com / filipemfrazao
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россия в ответ на санкции Австралии вводит запрет на въезд для 27 австралийцев из числа бывших политиков, бизнесменов, преподавателей, журналистов и общественников, сообщил МИД РФ.
В МИД сообщили, что РФ закрывает въезд для 27 граждан Австралии из числа "числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей". Данная мера принята в ответ на политически мотивированные действия против физлиц и юрлиц из России.
Среди попавших под российские санкции — бывший австралийский премьер-министр Тони Эбботт, экс-премьер Джон Говард, замкомандующего вооруженными силами Роберт Чипмен и другие силовики. Также в список попали бывшие послы Австралии на Украине, ряд преподавателей австралийских вузов и несколько журналистов.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
МИД прокомментировал санкции США против "Лаборатории Касперского"
14:30
Россия также в качестве ответной меры на ограничения со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников. В санкционный список попали заместители министра обороны страны и несколько начальников управлений, журналисты, а также мэры Веллингтона (столица Новой Зеландии) и крупных городов.
 
ПолитикаРОССИЯАВСТРАЛИЯНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
 
 
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