https://1prime.ru/20240626/sberbank-849503791.html

Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100"

Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100" - 26.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100"

Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели, сообщили в... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:19+0300

2024-06-26T12:19+0300

2024-06-26T12:19+0300

сбербанк

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели : карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы МИР. Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года",- сказано в сообщении. Отмечается, что зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и "ПРО100", продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны. "Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную Сберкарту МИР, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно. При этом обслуживание новой карты МИР для таких клиентов будет навсегда бесплатным",- добавили в пресс-службе Сбербанка.

https://1prime.ru/20240626/komissiya-849502664.html

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