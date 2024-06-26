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Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100" - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100"
Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100" - 26.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100"
Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели, сообщили в... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:19+0300
2024-06-26T12:19+0300
сбербанк
банки
банковская карта
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели : карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы МИР. Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года",- сказано в сообщении. Отмечается, что зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и "ПРО100", продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны. "Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную Сберкарту МИР, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно. При этом обслуживание новой карты МИР для таких клиентов будет навсегда бесплатным",- добавили в пресс-службе Сбербанка.
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сбербанк, банки, банковская карта
Сбербанк, Банки, банковская карта
12:19 26.06.2024
 
Сбербанк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100"

Сбербанк выведет из обращения карты Maestro, Virtual и "ПРО100" в июле

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкmaestro
maestro - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк в июле выводит из обращения карты Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и "ПРО100", так как условия обслуживания по ним давно устарели : карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы МИР. Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года",- сказано в сообщении.
Отмечается, что зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и "ПРО100", продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны.
"Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную Сберкарту МИР, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно. При этом обслуживание новой карты МИР для таких клиентов будет навсегда бесплатным",- добавили в пресс-службе Сбербанка.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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