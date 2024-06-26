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Сбербанк выпустит биржевые облигации объемом до 2 трлн рублей - 26.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240626/sberbank-849519900.html
Сбербанк выпустит биржевые облигации объемом до 2 трлн рублей
Сбербанк выпустит биржевые облигации объемом до 2 трлн рублей - 26.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк выпустит биржевые облигации объемом до 2 трлн рублей
Сбербанк утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом до 2 триллионов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:39+0300
2024-06-26T17:39+0300
экономика
сбербанк
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом до 2 триллионов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении банка. Наблюдательный совет банка на заседании 26 июня утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы. Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться на срок до 15 лет. Сама программа облигаций является бессрочной.
https://1prime.ru/20240626/sberbank-849503791.html
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сбербанк
Экономика, Сбербанк
17:39 26.06.2024
 
Сбербанк выпустит биржевые облигации объемом до 2 трлн рублей

Сбербанк утвердил программу биржевых облигаций объемом до 2 трлн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Сбербанк утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р объемом до 2 триллионов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении банка.
Наблюдательный совет банка на заседании 26 июня утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р и проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы.
Ценные бумаги в рамках программы будут размещаться на срок до 15 лет. Сама программа облигаций является бессрочной.
maestro - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
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12:19
 
ЭкономикаСбербанк
 
 
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