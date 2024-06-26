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Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС

Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:29+0300

2024-06-26T16:29+0300

2024-06-26T16:29+0300

экономика

германия

ес

олаф шольц

зст

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). "Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.

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германия

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германия, ес, олаф шольц, зст