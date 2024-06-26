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Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС
Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС - 26.06.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T16:29+0300
2024-06-26T16:29+0300
экономика
германия
ес
олаф шольц
зст
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). "Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.
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германия, ес, олаф шольц, зст
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, Олаф Шольц, ЗСТ
16:29 26.06.2024
 
Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС

Шольц заявил, что не удовлетворён торговой политикой ЕС: нужно больше соглашений о ЗСТ

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ).
"Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.
В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯЕСОлаф ШольцЗСТ
 
 
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