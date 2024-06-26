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Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа

Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа - 26.06.2024, ПРАЙМ

Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа

Игорь Шувалов останется на посту председателя ВЭБа еще на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:50+0300

2024-06-26T14:50+0300

2024-06-26T15:00+0300

игорь шувалов

вероника скворцова

владимир путин

указ президента рф

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Игорь Шувалов останется на посту председателя ВЭБа еще на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина."Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - сказано в документе.Глава государства также переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства.Соответствующие указы доступны на портале официального опубликования правовых актов.Отмечается, что Шувалов возглавляет ВЭБ с 2018 года. Он был переназначен досрочно, полномочия главы корпорации истекали в 2026 году.С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет семь триллионов рублей, что соответствует 2,5 процента ВВП России.

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игорь шувалов, вероника скворцова, владимир путин, указ президента рф