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Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа - 26.06.2024, ПРАЙМ
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа
Игорь Шувалов останется на посту председателя ВЭБа еще на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:50+0300
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игорь шувалов
вероника скворцова
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Игорь Шувалов останется на посту председателя ВЭБа еще на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина."Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - сказано в документе.Глава государства также переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства.Соответствующие указы доступны на портале официального опубликования правовых актов.Отмечается, что Шувалов возглавляет ВЭБ с 2018 года. Он был переназначен досрочно, полномочия главы корпорации истекали в 2026 году.С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет семь триллионов рублей, что соответствует 2,5 процента ВВП России.
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игорь шувалов, вероника скворцова, владимир путин, указ президента рф
Игорь Шувалов, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Указ президента РФ
14:50 26.06.2024 (обновлено: 15:00 26.06.2024)
 
Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБа

Путин назначил Шувалова председателем ВЭБа еще на пять лет

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" И. Шуваловым
Встреча президента РФ В. Путина с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ И. Шуваловым - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Игорь Шувалов останется на посту председателя ВЭБа еще на пять лет, следует из указа президента России Владимира Путина.
"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - сказано в документе.
Глава государства также переназначил Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства.
Соответствующие указы доступны на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Шувалов возглавляет ВЭБ с 2018 года. Он был переназначен досрочно, полномочия главы корпорации истекали в 2026 году.
С 2018 года объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет семь триллионов рублей, что соответствует 2,5 процента ВВП России.
 
Игорь ШуваловВероника СкворцоваВладимир ПутинУказ президента РФ
 
 
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