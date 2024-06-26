https://1prime.ru/20240626/shveytsariya-849494780.html

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ

"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

Если швейцарские власти примут решение реэкспортировать оружие на Украину, Берн станет прямым участником конфликта, считает депутат Национального совета от... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T08:33+0300

2024-06-26T08:33+0300

2024-06-26T09:57+0300

украина

швейцария

вооружения

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Если швейцарские власти примут решение реэкспортировать оружие на Украину, Берн станет прямым участником конфликта, считает депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер, о чем он написал в своей колонке в газете Blick."Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — сообщил политик.Кроме того, как заявил Хеер, правительство Швейцарии, вопреки историческому нейтральному статусу государства, превратилось в проводника интересов Киева, хотя оно могло стать посредником между сторонами конфликта. Парламентарий также упомянул, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд. По его словам, раз уж они выбрали подобную точку зрения, то им, вероятно, следовало бы отправить на фронт своих мужей и детей.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила о потере доверия к Швейцарии как к исторически нейтральной стране из-за решения ее властей присоединиться к антироссийским санкциям и проявить солидарность с Украиной. По ее словам, в последнее время Швейцария стала продвигать такие деструктивные идеи, как созыв оторванной от реальности "мирной конференции" по Украине", а также выработка механизма по конфискации заблокированных российских активов.

https://1prime.ru/20240625/ukraina-849490641.html

украина

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украина, швейцария