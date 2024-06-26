Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240626/shveytsariya-849494780.html
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине - 26.06.2024, ПРАЙМ
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине
Если швейцарские власти примут решение реэкспортировать оружие на Украину, Берн станет прямым участником конфликта, считает депутат Национального совета от... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T08:33+0300
2024-06-26T09:57+0300
украина
швейцария
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Если швейцарские власти примут решение реэкспортировать оружие на Украину, Берн станет прямым участником конфликта, считает депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер, о чем он написал в своей колонке в газете Blick."Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — сообщил политик.Кроме того, как заявил Хеер, правительство Швейцарии, вопреки историческому нейтральному статусу государства, превратилось в проводника интересов Киева, хотя оно могло стать посредником между сторонами конфликта. Парламентарий также упомянул, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд. По его словам, раз уж они выбрали подобную точку зрения, то им, вероятно, следовало бы отправить на фронт своих мужей и детей.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила о потере доверия к Швейцарии как к исторически нейтральной стране из-за решения ее властей присоединиться к антироссийским санкциям и проявить солидарность с Украиной. По ее словам, в последнее время Швейцария стала продвигать такие деструктивные идеи, как созыв оторванной от реальности "мирной конференции" по Украине", а также выработка механизма по конфискации заблокированных российских активов.
https://1prime.ru/20240625/ukraina-849490641.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79208ff7a489b8b5da1bb9fbd6328bef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, швейцария
УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Вооружения
08:33 26.06.2024 (обновлено: 09:57 26.06.2024)
 
"Вершина позора". В Швейцарии сделали неожиданное заявление об Украине

Хеер: реэкспорт швейцарской техники на Украину сделает Берн стороной конфликта

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© fotolia.com / PXW
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Если швейцарские власти примут решение реэкспортировать оружие на Украину, Берн станет прямым участником конфликта, считает депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер, о чем он написал в своей колонке в газете Blick.
"Вершиной позора швейцарской политики стало решение комитета Национального совета разрешить поставку на Украину швейцарского вооружения, находящегося за рубежом. Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта", — сообщил политик.
Кроме того, как заявил Хеер, правительство Швейцарии, вопреки историческому нейтральному статусу государства, превратилось в проводника интересов Киева, хотя оно могло стать посредником между сторонами конфликта.
Парламентарий также упомянул, что проводниками проукраинского курса в Берне выступают в первую очередь политики-женщины, включая президента страны Виолу Амерд. По его словам, раз уж они выбрали подобную точку зрения, то им, вероятно, следовало бы отправить на фронт своих мужей и детей.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила о потере доверия к Швейцарии как к исторически нейтральной стране из-за решения ее властей присоединиться к антироссийским санкциям и проявить солидарность с Украиной. По ее словам, в последнее время Швейцария стала продвигать такие деструктивные идеи, как созыв оторванной от реальности "мирной конференции" по Украине", а также выработка механизма по конфискации заблокированных российских активов.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите, заявил Белый дом
Вчера, 20:36
 
ВооруженияУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала