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Словакия сделает часть боеприпасов для Киева в рамках "чешской инициативы"
Словакия сделает часть боеприпасов для Киева в рамках "чешской инициативы" - 26.06.2024, ПРАЙМ
Словакия сделает часть боеприпасов для Киева в рамках "чешской инициативы"
Словацкие компании произведут часть боеприпасов в рамках "чешской инициативы" для поставок на Украину, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T17:40+0300
2024-06-26T17:40+0300
2024-06-26T17:40+0300
вооружения
словакия
украина
боеприпасы
военная помощь украине
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БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словацкие компании произведут часть боеприпасов в рамках "чешской инициативы" для поставок на Украину, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине.Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее заявлял, что первая партия снарядов в рамках инициативы прибыла на Украину.Пеллегрини в среду провел переговоры с президентом Чехии Петром Павлом, совместное заявление транслировал телеканал ТА3."Словакия своими производственными мощностями значительно поспособствует успеху чешской инициативы по боеприпасам, потому что Словакия увеличила производство на своих фабриках, которые производят или ремонтируют боеприпасы требуемых калибров", - сказал президент Словакии.Он добавил, что словацкие заводы будут производить значительную часть снарядов, которые будут собраны за счет "чешской инициативы".Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее возражал против поставок ВСУ оружия и отправки военных на Украину. Однако он подчеркнул, что правительство не станет мешать компаниям, которые занимаются коммерческим производством и продажей оружия.
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словакия, украина, боеприпасы, военная помощь украине
Вооружения, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, Боеприпасы, военная помощь Украине
Словакия сделает часть боеприпасов для Киева в рамках "чешской инициативы"
Пеллегрини: часть боеприпасов для Киева в рамках "чешской инициативы" сделают в Словакии
БРАТИСЛАВА, 26 июн - ПРАЙМ. Словацкие компании произведут часть боеприпасов в рамках "чешской инициативы" для поставок на Украину, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
Весной 2024 года страны-члены ЕС приняли решение направлять деньги на военную помощь Киеву Чехии. Прага должна закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество, и направить их Украине.
Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее заявлял, что первая партия снарядов в рамках инициативы прибыла на Украину.
Пеллегрини в среду провел переговоры с президентом Чехии Петром Павлом, совместное заявление транслировал телеканал ТА3.
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"Словакия своими производственными мощностями значительно поспособствует успеху чешской инициативы по боеприпасам, потому что Словакия увеличила производство на своих фабриках, которые производят или ремонтируют боеприпасы требуемых калибров", - сказал президент Словакии.
Он добавил, что словацкие заводы будут производить значительную часть снарядов, которые будут собраны за счет "чешской инициативы".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее возражал против поставок ВСУ оружия и отправки военных на Украину. Однако он подчеркнул, что правительство не станет мешать компаниям, которые занимаются коммерческим производством и продажей оружия.