https://1prime.ru/20240626/smi-849525927.html
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
Операторы мобильной связи в ряде стран ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряд других, это РИА Новости подтвердили ведущие операторы ФРГ. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T22:47+0300
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2024-06-26T22:47+0300
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БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Операторы мобильной связи в ряде стран ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряд других, это РИА Новости подтвердили ведущие операторы ФРГ. Решение о запрете вещания в ЕС российских СМИ РИА Новости, "Известий", и "Российской газеты", а также ресурса Voice of Europe вступило в силу 24 июня. "Оно действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru", - сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom, штаб-квартира которого находится в бывшей столице Германии Бонне. Аналогичный ответ РИА Новости получило и от оператор О2, в то время как в ещё одной крупной компании сотовой связи Vodafone в ФРГ не стали прямо отвечать на вопрос о блокировке и посоветовали обратиться в Еврокомиссию. Корреспонденты РИА Новости узнали, что большинство австрийских и немецких операторов Telekom и немецкий О2 заблокировали доступ к сайту РИА Новости. В Венгрии и Чехии сайт заблокировали местные дочерние компании Telekom — Magyar Telekom и T-mobile. В Швейцарии, Греции, Нидерландах и Франции сайт пока доступен. В Бельгии, Польше и Испании сайт заблокирован, а в Словакии он открывается только через операторов.Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.МИД РФ опубликовал перечень СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.
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ПРАЙМ
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Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, СМИ
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
Сотовые операторы ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряда других СМИ
БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Операторы мобильной связи в ряде стран ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и ряд других, это РИА Новости подтвердили ведущие операторы ФРГ.
Решение о запрете вещания в ЕС российских СМИ РИА Новости, "Известий", и "Российской газеты", а также ресурса Voice of Europe вступило в силу 24 июня.
"Оно действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru", - сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom, штаб-квартира которого находится в бывшей столице Германии Бонне.
Аналогичный ответ РИА Новости получило и от оператор О2, в то время как в ещё одной крупной компании сотовой связи Vodafone в ФРГ не стали прямо отвечать на вопрос о блокировке и посоветовали обратиться в Еврокомиссию.
Корреспонденты РИА Новости узнали, что большинство австрийских и немецких операторов Telekom и немецкий О2 заблокировали доступ к сайту РИА Новости. В Венгрии и Чехии сайт заблокировали местные дочерние компании Telekom — Magyar Telekom и T-mobile. В Швейцарии, Греции, Нидерландах и Франции сайт пока доступен. В Бельгии, Польше и Испании сайт заблокирован, а в Словакии он открывается только через операторов.
Ряд сайтов СМИ Болгарии, Латвии, Финляндии и Швеции перестал работать в РФ
Ранее 17 мая Евросоюз решил запретить РИА Новости, "Известиям", и "Российской газете", Voice of Europe и другим СМИ вещать на территории региона. Как отметили в союзе, такое решение не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных средств массовой информации, не связанной с распространением вещания.
МИД РФ опубликовал перечень
СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации — издания более чем 20 стран Евросоюза.