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Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год

Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год - 26.06.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T16:32+0300

2024-06-26T16:32+0300

2024-06-26T16:33+0300

бюджет

соцфонд

госдума

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2023 год. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, общий объем доходов фонда составил 13 триллионов 212,702 миллиарда рублей, расходов - 13 триллионов 819,693 миллиарда рублей. Объем межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составил 4,019 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ - 278,465 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,651 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Соцфондом было направлено 13,4 триллиона рублей.

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бюджет, соцфонд, госдума