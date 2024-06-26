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В МГС обеспокоились паузой в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В МГС обеспокоились паузой в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США
В МГС обеспокоились паузой в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США - 26.06.2024, ПРАЙМ
В МГС обеспокоились паузой в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США
Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:08+0300
2024-06-26T14:08+0300
энергетика
газовый союз
спг
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах, что ведет к обеспокоенности на глобальном рынке, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU). "Решение минэнерго США при администрации Байдена приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ... вызвало обеспокоенность на мировом рынке касательно роли американского СПГ в процессе энергоперехода и обеспечении энергобезопасности в Европе и Азии. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию более 70 миллионов тонн СПГ в год новых мощностей в США до тех пор, пока не будут уточнены критерии одобрения лицензий", - говорится в отчете. Кроме того, по мнению МГС, рынок СПГ сталкивается с неопределенностью из-за "старения" заводов в мире. Согласно исследованию, более 120 миллионам тонн в год производственных мощностей уже старше 20 лет. Некоторые из этих объектов были законсервированы (например, первая очередь завода "Атлантик СПГ" в Тринидаде и Тобаго), а многие предприятия работают с низкой загрузкой и могут быть закрыты из-за истощения месторождений. "Более молодые предприятия также сталкиваются с этим риском, если объем добычи снижается быстрее, чем ожидалось, как например, в Египте", - написано там же. В начале года Байден заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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газовый союз, спг, сша
Энергетика, газовый союз, СПГ, США
14:08 26.06.2024
 
В МГС обеспокоились паузой в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США

Газовый союз: пауза в выдаче лицензий на экспорт СПГ из США вызывает обеспокоенность

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить лицензирование новых проектов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) может задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах, что ведет к обеспокоенности на глобальном рынке, следует из отчета Международного газового союза (МГС, IGU).
"Решение минэнерго США при администрации Байдена приостановить выдачу разрешений на экспорт СПГ... вызвало обеспокоенность на мировом рынке касательно роли американского СПГ в процессе энергоперехода и обеспечении энергобезопасности в Европе и Азии. Это может привести к задержке ввода в эксплуатацию более 70 миллионов тонн СПГ в год новых мощностей в США до тех пор, пока не будут уточнены критерии одобрения лицензий", - говорится в отчете.
Кроме того, по мнению МГС, рынок СПГ сталкивается с неопределенностью из-за "старения" заводов в мире. Согласно исследованию, более 120 миллионам тонн в год производственных мощностей уже старше 20 лет. Некоторые из этих объектов были законсервированы (например, первая очередь завода "Атлантик СПГ" в Тринидаде и Тобаго), а многие предприятия работают с низкой загрузкой и могут быть закрыты из-за истощения месторождений.
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11:43
"Более молодые предприятия также сталкиваются с этим риском, если объем добычи снижается быстрее, чем ожидалось, как например, в Египте", - написано там же.
В начале года Байден заявил, что страна приостановит процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ и объяснил принятое решение "ситуацией с климатическими изменениями". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
 
Энергетикагазовый союзСПГСША
 
 
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