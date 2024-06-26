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Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае - 26.06.2024, ПРАЙМ
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае
США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times со ссылкой на китайских... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:50+0300
2024-06-26T11:50+0300
2024-06-26T11:50+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times со ссылкой на китайских аналитиков.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун заявил, что российско-северокорейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве может привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТесные отношения двух соседей Китая основаны на текущих реалиях, их партнерство может подорвать западную блокаду, ответили китайские эксперты."Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи", - сказал эксперт по проблемам Корейского полуострова из Ляонинской академии общественных наук Люй Чао.По словам аналитика, партнерство этих стран также обеспечит безопасность в регионе. Люй Чао подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна основаны на текущих реалиях на фоне давления со стороны Запада. Кроме того, аналитики добавили, что США полны решимости реализовать в регионе так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", создавая атмосферу лагерной конфронтации."Китай выступает против любой тенденции к созданию региональных лагерей. Но США фабрикуют это разделение", – сказал Люй.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, сша, россия, кндр
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ, КНДР
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае
GT: попытки США посеять раздор между Китаем, Россией и КНДР будут тщетными
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times
со ссылкой на китайских аналитиков.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун заявил, что российско-северокорейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве может привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина.
Тесные отношения двух соседей Китая основаны на текущих реалиях, их партнерство может подорвать западную блокаду, ответили китайские эксперты.
"Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи", - сказал эксперт по проблемам Корейского полуострова из Ляонинской академии общественных наук Люй Чао.
По словам аналитика, партнерство этих стран также обеспечит безопасность в регионе. Люй Чао подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна основаны на текущих реалиях на фоне давления со стороны Запада.
Кроме того, аналитики добавили, что США полны решимости реализовать в регионе так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", создавая атмосферу лагерной конфронтации.
"Китай выступает против любой тенденции к созданию региональных лагерей. Но США фабрикуют это разделение", – сказал Люй.
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