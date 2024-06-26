Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240626/ssha-849502784.html
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае - 26.06.2024, ПРАЙМ
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае
США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times со ссылкой на китайских... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T11:50+0300
2024-06-26T11:50+0300
политика
китай
сша
россия
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848239095_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4666375fe247ed72e1be1eca3807607c.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times со ссылкой на китайских аналитиков.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун заявил, что российско-северокорейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве может привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТесные отношения двух соседей Китая основаны на текущих реалиях, их партнерство может подорвать западную блокаду, ответили китайские эксперты."Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи", - сказал эксперт по проблемам Корейского полуострова из Ляонинской академии общественных наук Люй Чао.По словам аналитика, партнерство этих стран также обеспечит безопасность в регионе. Люй Чао подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна основаны на текущих реалиях на фоне давления со стороны Запада. Кроме того, аналитики добавили, что США полны решимости реализовать в регионе так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", создавая атмосферу лагерной конфронтации."Китай выступает против любой тенденции к созданию региональных лагерей. Но США фабрикуют это разделение", – сказал Люй.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240625/tramp-849471676.html
китай
сша
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848239095_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0bc22a7bf5d8f922c5d4d2bb86cd0169.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, россия, кндр
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ, КНДР
11:50 26.06.2024
 
Вбить клин не удалось. Америку осудили за слухи о России и Китае

GT: попытки США посеять раздор между Китаем, Россией и КНДР будут тщетными

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. США попытались вбить клин между Россией и Китаем, используя Северную Корею, но Пекин не попадется в ловушку Запада, пишет Global Times со ссылкой на китайских аналитиков.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Чарльз Браун заявил, что российско-северокорейский Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве может привести к ухудшению отношений Москвы и Пекина.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тесные отношения двух соседей Китая основаны на текущих реалиях, их партнерство может подорвать западную блокаду, ответили китайские эксперты.
"Китай с радостью смотрит на укрепление сотрудничества России и Северной Кореи", - сказал эксперт по проблемам Корейского полуострова из Ляонинской академии общественных наук Люй Чао.
По словам аналитика, партнерство этих стран также обеспечит безопасность в регионе. Люй Чао подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна основаны на текущих реалиях на фоне давления со стороны Запада.
Кроме того, аналитики добавили, что США полны решимости реализовать в регионе так называемую "Индо-Тихоокеанскую стратегию", создавая атмосферу лагерной конфронтации.
"Китай выступает против любой тенденции к созданию региональных лагерей. Но США фабрикуют это разделение", – сказал Люй.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Трамп сделал неожиданное заявление о России, Китае и КНДР
Вчера, 12:51
 
ПолитикаКИТАЙСШАРОССИЯКНДР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала