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Акт войны: в США сделали тревожное заявление после атаки ВСУ на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Акт войны: в США сделали тревожное заявление после атаки ВСУ на Севастополь
Акт войны: в США сделали тревожное заявление после атаки ВСУ на Севастополь - 26.06.2024, ПРАЙМ
Акт войны: в США сделали тревожное заявление после атаки ВСУ на Севастополь
Атаку Вооруженных сил Украины на севастопольский пляж можно назвать военным актом США против России с целью провокаций. Такое мнение Youtube-каналу Judging... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:38+0300
2024-06-26T12:38+0300
сша
россия
всу
севастополь
скотт риттер
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Атаку Вооруженных сил Украины на севастопольский пляж можно назвать военным актом США против России с целью провокаций. Такое мнение Youtube-каналу Judging Freedom выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.23 июня Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПозднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек."Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по &lt;…&gt; пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны", - сказал Риттер.По словам эксперта, вашингтон хотел спровоцировать Москву на агрессивную риторику, чтобы затем назвать ее мировой угрозой и выстроить соответствующую политику НАТО. Он также напомнил, что Украины выбирает цели на основе полученных от США разведданных.
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сша, россия, всу, севастополь, скотт риттер
США, РОССИЯ, ВСУ, СЕВАСТОПОЛЬ, Скотт Риттер
12:38 26.06.2024
 
Акт войны: в США сделали тревожное заявление после атаки ВСУ на Севастополь

Риттер: атака ВСУ на Севастополь стала актом войны США против России

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Атаку Вооруженных сил Украины на севастопольский пляж можно назвать военным актом США против России с целью провокаций. Такое мнение Youtube-каналу Judging Freedom выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
23 июня Киев совершил попытку атаковать Крым, выпустив пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Как рассказали в российском Министерстве обороны, четыре ракеты удалось сбить, одна отклонилась от курса и подорвалась над Севастополем.
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Позднее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж. В результате теракта четверо погибли, включая двоих детей, 151 человек пострадал, 82 из них госпитализировали. Директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов 24 июня уточнял, что число пострадавших выросло до 153 человек.
"Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по <…> пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны", - сказал Риттер.
По словам эксперта, вашингтон хотел спровоцировать Москву на агрессивную риторику, чтобы затем назвать ее мировой угрозой и выстроить соответствующую политику НАТО.
Он также напомнил, что Украины выбирает цели на основе полученных от США разведданных.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 23:41
 
СШАРОССИЯВСУСЕВАСТОПОЛЬСкотт Риттер
 
 
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