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США хотели "поставить Россию на колени". Но все вышло наоборот

США хотели "поставить Россию на колени". Но все вышло наоборот - 26.06.2024, ПРАЙМ

США хотели "поставить Россию на колени". Но все вышло наоборот

Западные страны рассчитывали поставить Россию на колени, наказать ее, но все вышло наоборот. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:02+0300

2024-06-26T13:02+0300

2024-06-26T13:02+0300

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АНКАРА, 26 июн – ПРАЙМ. Западные страны рассчитывали поставить Россию на колени, наказать ее, но все вышло наоборот. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Aydınlık Исмет Озчелик.Журналист напомнил, что Россия предупреждала, что принятие Украины в НАТО, как того хотели США, приведет к эскалации. Вашингтон настоял на своем, и в итоге Киев потерял все, что имел. "Первое, что они сделали - ввели экономические санкции. Они подключили к себе и Европу. Они думали, что смогут поставить (президента РФ Владимира - ред.) Путина на колени, но им это не удалось. В прошлом году экономика России выросла на 3,2%. На Западе рост ниже. Они собирались наказать Россию... Все вышло наоборот", - отметил Озчелик. Он добавил, что введенные санкции не принесли эффекта. Тогда США, по словам колумниста, перешли к давлению на тех, кто не соблюдал ограничения."Они перешли к классической стадии - терроризм", - заключил Озчелик.

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