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В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию
В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:42+0300
2024-06-26T09:42+0300
2024-06-26T09:42+0300
криминал
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД Медиа". Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как отмечается в сообщении, трое участников группы признаны виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона.По данным следствия, фигуранты дела за 10-40 тысяч рублей готовили для иностранцев подложные приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям, хотя на самом деле во врачебной помощи приезжие не нуждались и проходить лечение в этом медучреждении не планировали.Мигранты, используя поддельные документы, въезжали в Россию с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.По версии полиции, в страну, воспользовавшись криминальными услугами подельников, нелегальным путем въехали свыше 150 иностранцев. Суд назначил двум подсудимым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Ещё один фигурант осужден на год лишения свободы и должен уплатить штраф 100 тысяч рублей.
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криминал, суд
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию
Суд в Москве осудил директора и главврача медклиники за организацию незаконной миграции
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД Медиа".
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как отмечается в сообщении, трое участников группы признаны виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона.
По данным следствия, фигуранты дела за 10-40 тысяч рублей готовили для иностранцев подложные приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям, хотя на самом деле во врачебной помощи приезжие не нуждались и проходить лечение в этом медучреждении не планировали.
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Мигранты, используя поддельные документы, въезжали в Россию с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.
По версии полиции, в страну, воспользовавшись криминальными услугами подельников, нелегальным путем въехали свыше 150 иностранцев.
Суд назначил двум подсудимым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Ещё один фигурант осужден на год лишения свободы и должен уплатить штраф 100 тысяч рублей.