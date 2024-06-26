Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию - 26.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240626/sud-849497111.html
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию
В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T09:42+0300
2024-06-26T09:42+0300
криминал
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД Медиа". Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как отмечается в сообщении, трое участников группы признаны виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона.По данным следствия, фигуранты дела за 10-40 тысяч рублей готовили для иностранцев подложные приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям, хотя на самом деле во врачебной помощи приезжие не нуждались и проходить лечение в этом медучреждении не планировали.Мигранты, используя поддельные документы, въезжали в Россию с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.По версии полиции, в страну, воспользовавшись криминальными услугами подельников, нелегальным путем въехали свыше 150 иностранцев. Суд назначил двум подсудимым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Ещё один фигурант осужден на год лишения свободы и должен уплатить штраф 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240606/migranty-848885237.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
криминал, суд
Криминал, суд
09:42 26.06.2024
 
В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию

Суд в Москве осудил директора и главврача медклиники за организацию незаконной миграции

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД Медиа".
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как отмечается в сообщении, трое участников группы признаны виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона.
По данным следствия, фигуранты дела за 10-40 тысяч рублей готовили для иностранцев подложные приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям, хотя на самом деле во врачебной помощи приезжие не нуждались и проходить лечение в этом медучреждении не планировали.
Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
В ГД хотят ужесточить правила выдачи мигрантам сертификатов русского языка
6 июня, 08:40
Мигранты, используя поддельные документы, въезжали в Россию с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.
По версии полиции, в страну, воспользовавшись криминальными услугами подельников, нелегальным путем въехали свыше 150 иностранцев.
Суд назначил двум подсудимым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Ещё один фигурант осужден на год лишения свободы и должен уплатить штраф 100 тысяч рублей.
 
Криминалсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала