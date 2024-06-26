https://1prime.ru/20240626/sud-849497111.html

В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию

В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Москве директор и главврач клиники осуждены за незаконную миграцию

В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T09:42+0300

2024-06-26T09:42+0300

2024-06-26T09:42+0300

криминал

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. В Москве суд вынес обвинительный приговор директору и главврачу медклиники, а также их сообщнице по делу об организации незаконной миграции, сообщает "МВД Медиа". Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Как отмечается в сообщении, трое участников группы признаны виновными в незаконной легализации иностранных граждан на территории Московского региона.По данным следствия, фигуранты дела за 10-40 тысяч рублей готовили для иностранцев подложные приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям, хотя на самом деле во врачебной помощи приезжие не нуждались и проходить лечение в этом медучреждении не планировали.Мигранты, используя поддельные документы, въезжали в Россию с целью дальнейшего проживания и трудоустройства.По версии полиции, в страну, воспользовавшись криминальными услугами подельников, нелегальным путем въехали свыше 150 иностранцев. Суд назначил двум подсудимым наказание в виде полутора лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому. Ещё один фигурант осужден на год лишения свободы и должен уплатить штраф 100 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240606/migranty-848885237.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

криминал, суд