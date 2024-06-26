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Жители Курска отравились в одном из суши-баров города
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города - 26.06.2024, ПРАЙМ
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:40+0300
2024-06-26T13:40+0300
2024-06-26T13:40+0300
суши
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. С 22 июня 13 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King, обратились за медицинской помощью. Специалисты поставили диагноз "кишечная инфекция". Роспотребнадзор по Курской области ранее сообщал, что проводит эпидемологическое расследование в одном из филиалов суши-бара. Как передал корреспондент, сеть кафе Sushi King продолжает принимать заказы. Собеседница РИА Новости рассказала, что заказать блюда можно по телефону и онлайн в любом филиале.
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суши, курск
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города
Сеть суши-баров, где отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы
ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
С 22 июня 13 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King, обратились за медицинской помощью. Специалисты поставили диагноз "кишечная инфекция".
Роспотребнадзор по Курской области ранее сообщал, что проводит эпидемологическое расследование в одном из филиалов суши-бара.
Как передал корреспондент, сеть кафе Sushi King продолжает принимать заказы. Собеседница РИА Новости рассказала, что заказать блюда можно по телефону и онлайн в любом филиале.
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