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Жители Курска отравились в одном из суши-баров города - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Жители Курска отравились в одном из суши-баров города
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города - 26.06.2024, ПРАЙМ
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T13:40+0300
2024-06-26T13:40+0300
суши
курск
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. С 22 июня 13 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King, обратились за медицинской помощью. Специалисты поставили диагноз "кишечная инфекция". Роспотребнадзор по Курской области ранее сообщал, что проводит эпидемологическое расследование в одном из филиалов суши-бара. Как передал корреспондент, сеть кафе Sushi King продолжает принимать заказы. Собеседница РИА Новости рассказала, что заказать блюда можно по телефону и онлайн в любом филиале.
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суши, курск
суши, КУРСК
13:40 26.06.2024
 
Жители Курска отравились в одном из суши-баров города

Сеть суши-баров, где отравились 13 жителей Курска, продолжает принимать заказы

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
С 22 июня 13 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King, обратились за медицинской помощью. Специалисты поставили диагноз "кишечная инфекция".
Роспотребнадзор по Курской области ранее сообщал, что проводит эпидемологическое расследование в одном из филиалов суши-бара.
Как передал корреспондент, сеть кафе Sushi King продолжает принимать заказы. Собеседница РИА Новости рассказала, что заказать блюда можно по телефону и онлайн в любом филиале.
Суши - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося
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сушиКУРСК
 
 
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