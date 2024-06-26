https://1prime.ru/20240626/sushi-849508090.html

Жители Курска отравились в одном из суши-баров города

Жители Курска отравились в одном из суши-баров города - 26.06.2024, ПРАЙМ

Жители Курска отравились в одном из суши-баров города

Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T13:40+0300

2024-06-26T13:40+0300

2024-06-26T13:40+0300

суши

курск

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - ПРАЙМ. Жители Курска отравились в одном из суши-баров города, сеть продолжает принимать заказы. Об этом рассказал корреспондент агентства РИА Новости. С 22 июня 13 человек, употреблявших в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King, обратились за медицинской помощью. Специалисты поставили диагноз "кишечная инфекция". Роспотребнадзор по Курской области ранее сообщал, что проводит эпидемологическое расследование в одном из филиалов суши-бара. Как передал корреспондент, сеть кафе Sushi King продолжает принимать заказы. Собеседница РИА Новости рассказала, что заказать блюда можно по телефону и онлайн в любом филиале.

https://1prime.ru/20240617/sushi-849246002.html

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суши, курск