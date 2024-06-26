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Западу такое и не снилось. Раскрыт секрет успеха России во внешней торговле

Западу такое и не снилось. Раскрыт секрет успеха России во внешней торговле - 26.06.2024, ПРАЙМ

Западу такое и не снилось. Раскрыт секрет успеха России во внешней торговле

Россия активно развивает внешнее экономическое партнерство и реализует множество грандиозных проектов, несмотря на санкции, пишет турецкое издание dikGAZETE. | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T12:48+0300

2024-06-26T12:48+0300

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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россия активно развивает внешнее экономическое партнерство и реализует множество грандиозных проектов, несмотря на санкции, пишет турецкое издание dikGAZETE.Олицетворением этого стал Петербургский международный экономический форум, который стал ареной интереса зарубежных стран к сотрудничеству с Россией и российскими компаниями. Отмечается, в частности, что западные компании, покинувшие российский рынок, замещаются предприятиями из Китая, Турции, ОАЭ и других стран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramК настоящему моменту США, ЕС, Великобритания, Япония, Канада и другие страны ввели около 20 тысяч санкций против России. Коллективный Запад пытался ограничить международные контакты России и ее бизнесменов. Ситуация привела к закрытию границ и давлению на предпринимателей и государственных деятелей в странах-партнерах.Несмотря на это, экономический форум в июне 2024 года посетили тысячи иностранных участников из 139 стран. Интерес к России и ее быстро растущей экономике привлекает инвесторов и партнеров. ПМЭФ предоставляет возможности для поиска уникальных проектов для инвестиций и сотрудничества.Россия ищет новых партнеров для замены продукции и услуг западных компаний, отмечается в публикации. Она реализует грандиозные проекты в промышленном производстве, добыче ресурсов и инфраструктурном строительстве.Всего на ПМЭФ подписано почти тысяча крупных контрактов на сумму около 750 миллиардов долларов, напоминает автор.Показательно, что Россия строит больше инфраструктуры, чем США и европейские страны, подчеркивается в статье.Автор также обращает внимание на то, что Москва сотрудничает со всеми странами и компаниями на основе взаимной выгоды. Россия уважает национальные и религиозные традиции партнеров и не переносит политические разногласия на бизнес. Также Москва не наказала западные компании, работающие на российском рынке, в ответ на санкции против России. Россия продолжает соблюдать международное право, несмотря на санкции, подчеркивается в публикации.Сотрудничество с Россией создает трудности, но открывает возможности для делового мира и экономики многих государств, и выгоды перевешивают риски для нейтральных стран, делает вывод автор, приводя в пример свою страну: Турция успешно сотрудничает с Россией в атомной энергетике и газоснабжении, а турецкие банки и компании зарабатывают благодаря санкциям, облегчая экономическую ситуацию в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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пмэф-2024, россия, торговля, турция