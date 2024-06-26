https://1prime.ru/20240626/tsb-849498659.html
Российский бизнес привлекает деньги внутри страны, заявил ЦБ
Российский бизнес привлекает деньги внутри страны, заявил ЦБ - 26.06.2024, ПРАЙМ
Российский бизнес привлекает деньги внутри страны, заявил ЦБ
Российский бизнес активно привлекает деньги на рынке, по итогам года, по разным оценкам, ожидается больше 20 IPO и SPO (первичных и вторичных размещений акций), | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:28+0300
2024-06-26T10:28+0300
2024-06-26T10:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Российский бизнес активно привлекает деньги на рынке, по итогам года, по разным оценкам, ожидается больше 20 IPO и SPO (первичных и вторичных размещений акций), заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. "Осуществляются IPO, у нас прошлый год был рекордным, хотя там понятно, по сравнению с некоторыми странами, может, не такое большое количество, но тем не менее, 12 выпусков было, из них восемь IPO, четыре SPO, и в этом году у нас уже 10 выпусков, где-то девять IPO и одно SPO", - сказал он. "Если посмотреть на ожидания разных сторон, экспертные оценки, то многие в этом году ожидают больше 20 выпусков в общей сложности, это, конечно, сильный достаточно показатель", - добавил Чистюхин. По его словам, это совершенно понятная тенденция, которая отражает лишь необходимость привлечения финансовых ресурсов с рынка с опорой на внутреннюю инфраструктуру и внутреннего инвестора.
https://1prime.ru/20240625/ipoteka-849484242.html
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россия, бизнес
Банк России, РОССИЯ, Бизнес
Российский бизнес привлекает деньги внутри страны, заявил ЦБ
ЦБ: бизнес РФ привлекает деньги внутри страны, в 2024 г ожидается больше 20 IPO и SPO
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Российский бизнес активно привлекает деньги на рынке, по итогам года, по разным оценкам, ожидается больше 20 IPO и SPO (первичных и вторичных размещений акций), заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
"Осуществляются IPO, у нас прошлый год был рекордным, хотя там понятно, по сравнению с некоторыми странами, может, не такое большое количество, но тем не менее, 12 выпусков было, из них восемь IPO, четыре SPO, и в этом году у нас уже 10 выпусков, где-то девять IPO и одно SPO", - сказал он.
"Если посмотреть на ожидания разных сторон, экспертные оценки, то многие в этом году ожидают больше 20 выпусков в общей сложности, это, конечно, сильный достаточно показатель", - добавил Чистюхин.
По его словам, это совершенно понятная тенденция, которая отражает лишь необходимость привлечения финансовых ресурсов с рынка с опорой на внутреннюю инфраструктуру и внутреннего инвестора.
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