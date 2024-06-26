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В ЦБ заявили, что найдут способ продолжить работу СПФС
В ЦБ заявили, что найдут способ продолжить работу СПФС - 26.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили, что найдут способ продолжить работу СПФС
Банк России уверен, что после введения ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) найдет с партнерами выход, чтобы в надлежащем режиме... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T12:32+0300
2024-06-26T12:32+0300
2024-06-26T12:44+0300
банк россии
санкции против рф
спфс
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Банк России уверен, что после введения ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) найдет с партнерами выход, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование системы, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала Система передачи финансовых сообщений (СПФС). "Санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуре, в том числе системе передачи финансовых сообщений. Одновременно с этим мы полагаем, что мы найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации, для того чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы", - сказал Чистюхин в кулуарах XII Петербургского международного юридического форума.
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санкции против рф, спфс
Банк России, санкции против РФ, СПФС
В ЦБ заявили, что найдут способ продолжить работу СПФС
ЦБ РФ после санкций против СПФС найдет с партнерами выход, чтобы продолжить работу системы
С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Банк России уверен, что после введения ЕС санкций против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) найдет с партнерами выход, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование системы, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий в себя экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций, также под ограничения подпала Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
"Санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуре, в том числе системе передачи финансовых сообщений. Одновременно с этим мы полагаем, что мы найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации, для того чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование данной системы", - сказал Чистюхин в кулуарах XII Петербургского международного юридического форума.
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