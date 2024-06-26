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ЦБ выступил против ответственности за смену дивидендной политики
ЦБ выступил против ответственности за смену дивидендной политики - 26.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ выступил против ответственности за смену дивидендной политики
Банк России считает неправильным установление ответственности для компаний за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:36+0300
2024-06-26T14:36+0300
2024-06-26T15:01+0300
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Банк России считает неправильным установление ответственности для компаний за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной политики, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мне представляется, что мы должны в вопросах настройки корпоративного управления, особенно в этот непростой период, действовать постепенно и выверенно. И с нашей точки зрения, было бы важным первым шагом, в принципе, обязать компании опубликовывать информацию о своей дивидендной политике", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума. "Соответственно, на уровне разного рода лучших практик, кодексов управления, можно рассматривать вопрос о том, что компания должна каким-то образом ограничивать себя в смене своих корпоративных политик, в том числе дивидендной. Но говорить, наверное, на сегодняшний день об установлении ответственности за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной политики было бы неправильно", - добавил Чистюхин. Банк России в феврале опубликовал информационное письмо о подходах к определению и раскрытию дивидендной политики в публичных компаниях. ЦБ рекомендовал компаниям разработать и утвердить дивидендную политику, где прописать порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, порядок их расчета, а также минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий. Такой документ необходимо опубликовать на сайте компании и своевременно его актуализировать.
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дивиденды, бизнес
Банк России, дивиденды, Бизнес
ЦБ выступил против ответственности за смену дивидендной политики
ЦБ РФ против установления ответственности для компаний за смену дивидендной политики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - ПРАЙМ. Банк России считает неправильным установление ответственности для компаний за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной политики, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мне представляется, что мы должны в вопросах настройки корпоративного управления, особенно в этот непростой период, действовать постепенно и выверенно. И с нашей точки зрения, было бы важным первым шагом, в принципе, обязать компании опубликовывать информацию о своей дивидендной политике", - сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
"Соответственно, на уровне разного рода лучших практик, кодексов управления, можно рассматривать вопрос о том, что компания должна каким-то образом ограничивать себя в смене своих корпоративных политик, в том числе дивидендной. Но говорить, наверное, на сегодняшний день об установлении ответственности за смену дивидендной политики или за невыплату дивидендов при наличии дивидендной политики было бы неправильно", - добавил Чистюхин.
Банк России в феврале опубликовал информационное письмо о подходах к определению и раскрытию дивидендной политики в публичных компаниях. ЦБ рекомендовал компаниям разработать и утвердить дивидендную политику, где прописать порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, порядок их расчета, а также минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий. Такой документ необходимо опубликовать на сайте компании и своевременно его актуализировать.
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